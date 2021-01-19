富商「百官行述」曝光 前檢察長方萬富爭議最大

富商百官行述曝光示意圖

2021/01/19 05:30

方萬富、曲鴻煜在案件偵辦期與翁頻繁接觸

〔記者錢利忠／台北報導〕法務部調查「高等法院前院長石木欽」司法醜聞案外案，發現有廿名檢調人員曾與富商翁茂鍾不當往來，這些行程也全被翁詳載於筆記本中，最具爭議的是這些檢調人員都買進翁茂鍾所屬公司股票，其中，涉案情節最嚴重的三人，分別涉及與翁茂鍾有關的「怡華公司財務副總吳仙富偽造有價證券自首案」及「諸慶恩偽造定存單案」；時任台南地檢署檢察長方萬富、南檢偵辦「怡華案」的承辦檢察官曲鴻煜二人，均涉嫌在案件偵辦期間與翁茂鍾頻繁接觸。尤其，方萬富購買翁的怡安股票五十張，是三名被移交檢方調查的檢調人員中，最多最具爭議的一位；剛從法務部保護司長退休的羅榮乾，受翁茂鍾招待宴飲七十四次，是次數最多的檢察官。

退休保護司長羅榮乾 宴飲74回次數最多

翁茂鍾旗下的怡華公司，一九九七年間因投資外幣選擇權而慘賠，積欠原名百利銀行的法國巴黎銀行九四六萬美元，怡華當時以一千萬美元本票當作抵押，銀行為追討債務，向台北地院聲請本票執行，但翁卻動用司法界人脈疏通，最終獲裁定本票免還。之後調查官秦台生向北檢告發，反控銀行追討翁旗下公司的一千萬美元債務時，涉以不實的定存單為擔保，導致經辦追債案的法國巴黎銀行經理諸慶恩被北檢起訴。

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關於「怡華案」，法務部公布，一九九八年三月二日，翁茂鍾找上時任南檢檢察長方萬富報告有關旗下怡安公司增資一事，隔天三月三日，怡華公司財務副總經理吳仙富即找承辦檢察官曲鴻煜自首，之後翁茂鍾分別於三月廿九日及四月五日，兩度約曲鴻煜在「天下大飯店」碰面；四月十九日，翁茂鍾再次會見曲鴻煜。不久，五月十八日，曲鴻煜即偵結起訴吳仙富。

至於吳仙富一案審判結果，一九九八年六月廿九日，台南地院判吳仙富二年徒刑，宣告緩刑三年確定。同年九月六日，翁茂鍾在吳仙富的自首案件確定後，還前往方萬富家，就在二人碰面隔月，即十月間，曲鴻煜及方萬富便溢價購入翁茂鍾所屬怡安公司上市前的股票。方共買五十張，曲則買進十張。

怡安內線交易告發 翁宴請羅榮乾及秦台生

之後，二○○一年八月七日，翁茂鍾找上羅榮乾、秦台生二人餐敘，翁從中得知怡安涉內線交易被告發後，自此開始至二○○二年十一月十八日南檢做出不起訴處分，期間頻繁宴請羅榮乾及秦台生吃飯，趁機請益。

而早在一九九六年十二月三十一日，秦台生調查「諸慶恩偽造定存單」一案時，秦即購入翁旗下十六張怡安公司股票；此外，與翁有關的「怡安內線交易案」及「應華炒股案」偵審期間，翁茂鍾頻繁拜訪羅榮乾、石木欽及時任台南高分檢主任凌博志等多名司法界人士。

凌博志當時入手廿張佳和公司股票；宜蘭地檢署前檢察長王崇儀，則買了佳和股票廿五張；調查官的部分，以下四人均曾買入佳和公司股票，包括宋海嘯買入十五張、王新民、吳明雄各買廿張、劉台生則買了十張。

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