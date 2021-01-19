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    首頁　>　社會

    「百官行述」風暴7人送彈劾、6追回獎章 司法院28日急開人審會

    司法院18日宣布，將移送7名法官至監察院彈劾、追回6名法官的一等司法獎章。並緊急於28日召開人審會議決該二議案。（資料照）

    司法院18日宣布，將移送7名法官至監察院彈劾、追回6名法官的一等司法獎章。並緊急於28日召開人審會議決該二議案。（資料照）

    2021/01/19 23:53

    〔記者吳政峰／台北報導〕佳和實業董事長翁茂鍾涉訟期間仍與法官飲宴，引發社會譁然，司法院18日公布調查結果，指有20名法官涉違失，其中7人情節重大，移請監察院彈劾，另決議追回6人的一等司法獎章。由於移送監院跟撤銷獎章均須經過人事審議委員會討論，司法院緊急於28日開會，由委員投票決定。

    司法院認定最高行政法院前院長林奇福、最高法院前庭長顏南全與吳雄銘、台南地院前法官蘇義洲等四人，承審翁茂鍾案件期間又和他吃飯；台南高分院前法官曾平杉與陳義仲、高等法院前庭長林金村等三人，則與翁交往次數頻繁。七人違失情節重大，應送監院彈劾。

    而林奇福、吳雄銘、林金村、最高法院優遇法官謝佳鶴、高院前庭長尤豐彥、優遇大法官蔡清遊等六人，因曾獲頒一等司法獎章，司法院也將破天荒追回。

    惟不論送監察院或是追回獎章，依法均須透過人審會決議才會生效，故司法院特在28日開會討論，由人審委員投票決定是否成案。

    至於外界質疑懲戒法院法官洪佳濱原本被列入移送監察院的名單，但在記者會前一刻被抽掉，以致能順利退休，司法院解釋，洪佳濱從未被列入移送名單，不容污名化為刻意包庇。

    而外傳司法院對於吃飯未達5次、收衣物未達3次、受贈營養品未達3次者，不予調查，輕輕放過。司法院公布數據駁斥，強調有人僅和翁茂鐘吃飯4次，就被認定有違失，另有4名也未達「533標準」，傳言有誤。

    另外，法務部認定11名檢察官有違失，其中2人與翁的案件有關，將移請高檢署調查刑事責任；2人買過翁的公司股票、6人曾接受衣物餽贈，涉行政違失，亦請高檢署發動職務監督；1人與翁飲宴74次，情節重大，將直接送檢察官人事審議委員會決定是否要送監察院彈劾，日期未定。另外與翁茂鍾有關的百利案、諸慶恩案、怡安公司內線交易案與應華炒股案等四大刑案，法務部認為其中有諸多招致外界質疑之處，也請高檢署研議是否有重啟調查的空間。、

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