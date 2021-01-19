翁茂鍾是榮譽觀護人！檢協會籲讓檢察官退出社福團體 回歸本業

法務部長蔡清祥18日召開記者會，說明「翁茂鍾案涉及檢調人員部分之法務部行政調查報告」。（記者簡榮豐攝）

2021/01/19 19:22

〔記者吳政峰／台北報導〕法務部18日公布檢察官與富商翁茂鍾交往調查報告，認為有11名現任及退休檢察官涉有違失，分送刑事偵辦或行政監督。其中不少人喊冤，指翁茂鍾是榮譽觀護人，檢察官為了推廣社會安全網，很難不和他接觸。檢察官協會19日發表聲明，要求法務部評估檢察官退出社福團體運作，讓檢察官回歸辦案本業。

檢協會指出，檢察官為法治國的守護者，亦為公益代表人，公正廉潔形象不容玷污，但各級檢察署為善用民間資源辦理觀護、被害人保護、更生保護及司法志工等相關業務，必須與地方士紳公務禮儀往來，造成本案的結果，呼籲檢察官應以本案為鑑，謹遵互動及往來分際，免致外界誤解，致損檢察官整體形象。

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話鋒一轉，檢協會認為，檢察官為了社會安全網，還要和社福團體往來，恐逸脫辦案為本業的範疇，建議法務部基於專業分流原則，慎重評估各級檢察署全面退出榮譽觀護人協進會、犯罪被害人保護協會、更生保護會等團體運作的可行性，讓檢察機關能更專注於檢察核心業務運作，提升民眾對檢察官的專業信賴。

檢協會表示，本案經媒體大幅報導，實已損害全體檢察官公正廉潔形象，法務部對於違反「檢察官倫理規範」或「公務員廉政倫理規範」的檢察官，應遵循法定程序及相關規定，予以適當懲戒。

至於外界質疑部分檢察官與翁茂鐘交往卻未被公布姓名，檢協會建議，法務部應全面檢視這些人與翁茂鐘有沒有職務上的利害關係，以致違反「檢察官倫理規範」或「公務員廉政倫理規範」，屬於不當飲宴或收受財物者，須詳予調查並對外說明。

檢協會強調，調查報告有關現任、曾任檢察官涉及違反「檢察官倫理規範」部分，檢協會除表示遺憾，並呼籲所有檢察官應廉潔自持，與外界往來務必謹守相關規範，避免任何足使民眾質疑或影響檢察官公信力及公正形象的言行。

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