與富商不當交往7法官送懲戒遭疑輕縱 司法院：秉公處理

司法院秘書長林輝煌（中）今公布法官違失調查結果。（記者陳慰慈攝）

2021/01/18 13:26

〔記者陳慰慈／台北報導〕司法院調查佳和實業董事長翁茂鍾與法官不當交往，除彈劾前公懲會委員長石木欽，今認定20名法官有違失行為，其中7人違失情形重大，有懲戒必要，另13人逾懲戒行使期間，沒有司法懲戒必要，遭質疑「司法院輕輕放過，這樣的司法可以讓民眾接受嗎？」對此，司法院強調，沒有所謂的輕輕放下 ，一切秉公處理、嚴正面對。

媒體在記者會上提問，「案件審理期間，法官與當事人有某種程度的連結，做出錯誤的判決，這些判決要怎麼處理？」司法院回應，法律上有再審跟非常上訴的機制，不過非常上訴發動權在檢察總長；再審發動權在當事人，「司法院不告不理」。

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另有媒體質疑，涉案法官包括現任法官及懲戒法院法官，目前他們手上都有其他審理案件，人民不免質疑他們判決的公正性，司法院該如何看待與處理？司法院強調，「一切依法行政，法律給我們多大的權限我們就做多少的事」。

20名涉案法官包括：現任最高法院法官陳世淙、台北高等行政法院法官鄭小康、懲戒法院法官洪佳濱、台北高等行政法院法官陳金圍、台南地院法官朱中和5人，以及司法院優遇大法官蔡清遊、最高法院優遇庭長謝家鶴；退休法官有，前最高行政法院院長林奇福、前最高法院法官顏南全、洪昌宏、吳雄銘、花滿堂、劉介民、前高等法院法官尤豐彥、林金村、前高等法院台南分院法官曾平杉、陳義仲、黃崑宗、前高等法院台中分院法官胡景彬、前台南地院法官蘇義洲等13人。

司法院調查20名法官無人自翁茂鍾處購買股票牟利，林奇福、顏南全、吳雄銘、蘇義洲身為鍾涉入的百利案承審法官，卻接受翁宴飲招待及收贈襯衫、夾克、保養品；曾平杉、陳義仲、林金村則與翁接觸頻繁宴飲、球敘，並收受翁餽贈物品，7人違失情形重大，有懲戒必要，司法院將召開人事審議委員會，由人審會決議是否將7人移送監察院調查。

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