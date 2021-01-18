「百官行述」名單曝光 司改會︰司法院長、法務部長應道歉

司法改革基金會下午舉行記者會提出3點呼籲，與會者包括人權公約施行監督聯盟專員孫興瑄（左起）、台灣大學法醫學研究所教授李俊億、司改會董事長林永頌、北律司法改革委員會主任委員江榮祥、兒童權益議促進協會理事長王薇君、人權公約施行監督聯盟專員鍾予晴。（記者溫于德翻攝）

2021/01/18 17:28

〔記者溫于德／台北報導〕法務部與司法院今天上午先後公布與佳和實業董事長翁茂鍾不當交往的司法官名單共40人；司法改革基金會下午舉行記者會提出3點呼籲，包括「院長與部長應公開道歉」、「院與部應將全部證據交由監察院徹查」、「修改法官法」。

記者會出席人員包括司改會董事長林永頌、台北律師公會司法改革委員會主任委員江榮祥、台灣大學法醫學研究所教授李俊億、兒童權益議促進協會理事長王薇君、人權公約施行監督聯盟專員孫興瑄、勵馨基金會專員孫致宇與鍾予晴。

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眾人在記者會上指出，為了挽救司法信任度，首先呼籲司法院長許宗力與法務部長蔡清祥應向人民、盡職守法的司法人員公開道歉，同是向社會說明司法機關應如何加強職務監督與自律規範。

其二，院與部應將有關石木欽案的全部卷宗與27本筆記本交由監察院全面徹查，重點包括、「購買翁茂鍾公司股票者有無付款？」、「涉及翁茂鍾司法案件者，有無受賄或枉法裁判之情事？」、「除了司法院調查20人與法務部調查20人之外，其他筆記本內有記錄之人員有無違反倫理規範？」

第三是應立即修改「法官法」，參考國際規範建立法官檢察官全面評鑑機制，改善當前法官檢察官外部監督不足的弊病。

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