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    「百官行述」檢調唯一被移送監院 羅榮乾：回頭自省！

    曾任法務部保護司長的羅榮乾。（資料照）

    曾任法務部保護司長的羅榮乾。（資料照）

    2021/01/18 12:35

    〔記者錢利忠／台北報導〕法務部今早公布佳和實業董事長翁茂鍾不當宴請檢調人員的行政調查結果，檢調人員共20人捲入，其中，曾任法務部保護司長的羅榮乾，是20人之中唯一被移送監察院，法務部強調，羅榮乾雖未捲入翁茂鍾的案件，但不當飲宴往來頻繁，已引發外界不當聯想，損害司法人員信譽，情節非輕；對此，羅榮乾今表示，「行有不德，回頭自省，反求諸己。」

    羅榮乾（已退休）今表示，他與翁茂鍾是台南學甲的同鄉，與翁茂鍾認識已久，但他從來沒有偵辦過翁茂鍾的案件，40多年以來也很少跟他有過飯局，翁茂鍾是做紡織業的，逢年過節送襯衫當作禮物，他基於同鄉朋友的情誼，不好意思退回去，但他從來沒有與翁茂鍾之間有任何的不當飲宴或案件接觸，面對法務部的批評，只能「回頭自省、反求諸己。」

    法務部長蔡清祥表示，將依照「與翁茂鍾案件有關」、「與案件無關但與翁茂鍾有往來頻繁」、「與案件無關但購買翁茂鍾公司股票」，以及「與案件無關且未購買翁茂鍾公司股票」等4個態樣，分別「移由檢察機關調查」、「司法懲戒」、「職務監督」或「行政議處」。至於與案件無關，但與翁茂鍾往來頻繁者，僅有羅榮乾1人，將移送監察院審查，進行司法懲戒。

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