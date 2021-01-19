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    與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航

    前立委黃國昌。（資料照）

    前立委黃國昌。（資料照）

    2021/01/19 13:31

    首次上稿 12:48
    更新時間 13:31（新增司法院回應）

    黃國昌批護航涉弊法官洪佳濱 司法院：從未列入懲戒名單

    〔即時新聞／綜合報導〕司法院昨公布與富商翁茂鍾不當接觸的法官名單，認定20名法官有違失行為，引起司法圈震撼，臉書粉專「台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會」、前立委「黃國昌」接連發文，質疑司法「為何包庇洪佳濱？」「誰在幫涉弊法官喬事護航？」

    司法院19日回應，洪佳濱的違失行為未達移送監察院的標準，從未把他列入懲戒名單內，何來護航之說，一切資料均公開，可受公評。

    台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會表示，除了先前被法界質疑的「533法則」（接受招待未超過5次、收受客製襯衫未超過3件、收受禮盒未超過3次，即隱匿法官身份），該會接獲檢舉稱司法院原議定的移付懲戒名單含「懲戒法院法官洪佳濱」，卻於記者會前臨時抽換名單，「悄悄地將洪佳濱移除，僅將其列為行政懲處之必要名單」。

    台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會指出，據檢舉資料，司法院「已查獲洪佳濱與收買法官的商人翁茂鍾不當接觸、飲宴高達10次、收受饋贈高達6次，時間長達9年（2001年8月起至2010年2月）」，並質疑「為何臨時抽換名單？為何選擇包庇洪佳濱？」呼籲公開解釋清楚。

    黃國昌則提到，這件事重要在於洪佳濱「已預計於3月2日退休」，並控司法院「知法玩法」、醜聞爆發後，洪「已急忙申請『退休』。」

    黃國昌提及，在2019年修正《法官法》時，為防止「涉弊就退休」的玩法、弄法，特別於《法官法》第55條「增加『法官經司法院移送懲戒，在審查結束前，不得申請退休』的規定」。黃解釋，即若依司法院原移送懲戒名單，「洪佳濱就不得申請退休」，質疑為「包庇」洪，司法院「乾脆將他從『移送懲戒名單』中移除」、「涉弊情節如此嚴重的洪佳濱，接下來可以趕緊完成申請退休程序，全身而退、安養天年」。

    黃國昌認為，這不是改革司法的決心，而是「臭不可聞的包庇」，反問院長許宗力「這是誰做的決定？這樣玩法胡搞，當初《法官法》的修正，豈不成為笑柄？到底誰在司法院內幫洪佳濱喬事？可以讓司法院玩法包庇至如此離譜的程度？」

    網友也在黃國昌的貼文下回應，「小學生都知道做一次錯事就是錯，這些大人還真是好棒棒」、「說個笑話，司法改革」、「難怪會有恐龍法官」、「司法改革改到哪裡去了」、「查起來」、「繼續追」。

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