黃國昌批護航涉弊法官洪佳濱 司法院：從未列入懲戒名單

司法院表示，洪佳濱的違失行為未達移送監察院的標準，從未把他列入懲戒名單內，何來護航之說。（資料照）

2021/01/19 13:31

與翁茂鍾不當接觸名單獨漏洪佳濱？黃國昌：誰幫涉弊法官喬事護航

〔記者吳政峰／台北報導〕前立委黃國昌今日質疑司法院護航涉弊法官洪佳濱，把洪從移送監察院彈劾的名單中抽走，暗助其退休。司法院回應表示，洪佳濱的違失行為未達移送監察院的標準，從未把他列入懲戒名單內，何來護航之說，一切資料均公開，可受公評。

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司法院調查法官與涉訟富商翁茂鐘的不當交往案，依照承審翁案、收受衣物、受贈營養品、頻繁飲宴等4個指標判斷涉案程度，最後認定20名法官有違失，其中7人情節重大，應付司法懲戒，移送監察院審查；另外13人情節輕微，應受行政懲處，但因超過5年時效，已無法處理。

黃國昌質疑，移送監察院的名單原本有8人，包含懲戒法院法官洪佳濱，但司法院護航喬事，把他從名單中抽除，助他得以在3月2日退休，全身而退、安養天年，是「臭不可聞的包庇！」

司法院指出，洪佳濱未承審過翁茂鍾的案件，也沒買其公司股票，但9年內和他吃過10次飯，收受6次衣物，行為確有違失，惟情節未達懲戒地步，從頭到尾未把他列入移送監察院名單內，何來從移送名單中抽除一說？

司法院強調，違失法官應移付司法懲戒或移付行政懲處，斟酌的是其是否曾擔任翁茂鍾案件的承審法官，以及不當飲宴的次數多寡等情狀，綜合決定後所下的判斷，一切資料均公開透明，可受外界公評，並無抽換名單、包庇特定人士之情。

除了洪佳濱將於3月2日退休，涉案的台北高等行政法院法官陳金圍也將於同日退休，而另名涉案的最高法院庭長陳世淙則將於2月21日退休。

據悉，這3名法官都是在接受約談後，自覺顏面無光，申請退休。司法院調查後，認定3人有違失，但情節未達應付懲戒的地步，決議不送監察院彈劾。

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