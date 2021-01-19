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    網購被升級超級會員？ 詐騙陷阱多人遭坑殺

    詐團會竄改來電顯示，警方提醒切勿輕信上當。（記者姚岳宏翻攝）

    詐團會竄改來電顯示，警方提醒切勿輕信上當。（記者姚岳宏翻攝）

    2021/01/19 16:17

    〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市40歲王姓業務員去年底接到手機來電，對方自稱是某購物平台的客服人員，因作業疏失，誤將曾在平台購買清潔劑的王男加入「超級會員」，由於加入超級會員需額外付費，致電王男確認是否同意加入，王男表示不願加入，沒想到卻從此墜入詐騙陷阱，對方兜了一大圈後，誘騙王男將帳戶內40萬元陸續轉至對方帳戶，王男直到看到真電商傳來的提醒簡訊，才知自己上當。

    對方來電時，王男雖表示自己並不需要超級會員資格，客服人員就跟王男說，取消會員資格需要透過銀行，並詢問王男平常使用是哪一家銀行，會再請銀行客服協助王男取消升級。

    沒多久，就真有自稱銀行客服來電，表示收到電商通知，請王男提供名下所有的銀行帳號，以便作業，王男雖質疑客服的真實性，但對方表示可用來電顯示的電話號碼上網查詢，王男立即上網搜尋此通電話的來電號碼，發現確實是銀行客服電話號碼，從此相信對方所言，持續與對方通話，告知對方要求資訊，並加入所謂銀行陳主任的LINE帳號，便於後續聯繫。

    這名銀行陳主任告知王男，因為發現他的銀行帳戶有連動到外幣，所以需要王男將外幣換成新台幣以證明連動關係，王男不僅依對方指示換錢，還透過網路銀行將存款都轉至這位陳主任指定帳戶。

    詐騙集團未就此罷手，又告知王男，說他名下股票也和銀行帳戶有連動關係，也必須把股票全部賣掉，王男照指示將名下股票全數售出，幸好此時王男接獲真正電商的簡訊，提醒顧客小心詐騙集團假冒銀行客服，王男才恍然大悟，發現自己上當受騙，未再匯款轉帳。

    類似情節也發生於新竹市1位劉姓技術工，劉男去年10月曾透過臉書購買一只打火機，去年12月接到宣稱是業者來電，首先和劉男確認他曾在臉書購買打火機，再告知不小心將他升級為「高級會員」，需支付1萬元的會員費，劉先生聽從對方指示，將款項直接以自動提款機（ATM）操作「繳費」功能，1筆就匯出新台幣104萬7999元，再也沒有接獲對方任何回應，經撥打165專線才知遇詐。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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