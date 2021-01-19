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    首頁　>　社會

    性侵親生女兒 狼父判刑7年6月

    新北地院。（資料照）

    新北地院。（資料照）

    2021/01/19 12:08

    〔記者王定傳／新北報導〕男子B男是14歲少女A女的親生父親，但在2012年至2013年間，他竟罔顧人倫，強逼女兒口交，2017年間又以下體磨蹭A女下體，新北地院審理後，依成年人故意對少年犯強制性交罪及強制猥褻罪，判處B男7年6月徒刑，可上訴。

    檢警調查，B男在2012年至2013年間，明知A女當時僅讀國中三年級，竟趁妻子不在家時，對女兒伸出狼爪，撫摸她的胸部及下體並強逼口交；當A女念大學時，約在2017年間，他又再度犯案，不顧A女拒絕：「不要，以後也都不要」，以下體磨蹭她的下體。

    A女後來向朋友訴苦，全案才曝光，但法院審理時，B男否認犯行，辯稱：「我沒有做這些行為，我不知道為什麼A 女要這樣講」。

    合議庭則認為，A女證述始終大致相符，無刻意誇大、明顯矛盾或不合常理之處，若非A女親身經歷，豈能如此清楚描述過程，且A女是B男的親生女兒，自幼即受父親照顧、養育，關係密切，B男亦自認從小很寵A女、最疼這個女兒，加上A女於作證時不止一次哽咽、哭泣而無法言語，可見她應無挾怨報復，惡意杜撰不實事實，藉以構陷父親於重罪動機。

    合議庭並認為，A女向朋友訴苦後，經由教會輔導建議才通報校方，A女在學校輔導室接受詢問及製作警詢筆錄過程中，亦數度哭泣或難以啟齒，顯見她並非為了追究B男刑責而主動揭發本案，否則何需經由輾轉方式披露B男犯行，其當無設詞誣陷B男之可能。

    合議庭認為，A女通過測謊，且經醫院鑑定，A女有侵入性症狀（重複做惡夢）、情緒低落不穩、試圖逃避與事件相關的刺激表現，參酌A女於審理中仍有哭泣等激動反應，足認她因遭父親侵害而有相當程度心理傷害。

    最後，A女母親知道丈夫曾對A女有某程度上的不法侵害，更對女兒說：「就已經不會有下一次了你是聽不懂喔」、「一開始是你跟我講說叫我讓你住外面，這個事情你不會講，結果一開始你什麼都講了」。

    合議庭綜合上述證據判決有罪，斥責B男未嚴守人倫分際，為一己私慾犯案，造成A女身心受創，並留下難以磨滅陰影，迄今仍矢口否認犯行，犯後態度難見悔意，判刑7年6月。

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