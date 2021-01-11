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    首頁　>　社會

    男誤認情敵拿槍要火拚 警手到擒來起獲槍枝

    警方漏夜帶回簡男偵訊中。（記者陳文嬋攝）

    警方漏夜帶回簡男偵訊中。（記者陳文嬋攝）

    2021/01/11 23:42

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市1名簡姓男子今夜不滿女友提分手，女方還夥3友登門要車，簡男竟誤以為其中1男為情敵，火大持槍要與對方「輸贏」，家人見狀趕緊攔阻，但其他人當地報警，警方今夜11時起獲1把改造手槍，將簡男帶回警所漏夜偵訊中，全案依違反槍砲彈藥刀械管制條例偵辦。

    警方調閱，高市1名簡姓男子與蔡姓女朋友剛分手，但因蔡女向車行租了1輛自小客車，卻被簡男開走該車，她今夜夥同2男1女，前往鳳山區簡男的工程行要車。

    不料雙方碰面後，簡、蔡2人起口角，簡男誤以為蔡女帶來友人中，其中1人是前女友另結新歡的男友，竟醋勁大發，雙方爆發口角衝突，簡男火大衝進屋內，起出1把改造手槍，要出來「輸贏」。

    家人見狀趕緊將他攔阻，不讓他步出家門，避免惹禍上身；不過蔡女等4人在屋外，加上車行也派人來牽車，一行人赫見簡男持槍，當場嚇壞報警處理。

    鳳山警方獲報有人滋事，多組警網到場處理，簡男否認持有槍枝，不過警方根據多名民眾報案、指認，調閱現場監視器畫面，確認簡男持有槍枝，簡男見事跡敗露，只得交出1把改造手槍，警方也將他帶回成功所漏夜偵訊中，全案將依違反槍砲彈藥刀械管制條例送辦。

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