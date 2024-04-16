桃園去年「未禮讓行人」違規 汽車成長6倍、機車11倍

桃園市去年汽、機車違規的案件達166萬件，平均每人0.72件。（記者謝武雄攝）

2024/04/16 14:46

〔記者謝武雄／桃園報導〕根據內政部警政署統計資料，桃園市去年舉發交通違規件數高達166萬件，平均每人0.72件，其中「未禮讓行人及減速慢行」違規案件，汽車由從前年800件增至去年5673件，成長超過6倍；機車由前年517件增至去年6181件，成長近11倍，主要原因是「行人地獄」亂象，警方加強執行「路口安全大執法實施計畫」所致。

其中汽車違規95.07萬件、占整體166萬件的57.27%最高，較前年82萬8824件成長14.7%，其中，不依規定轉彎違規件數從前年8萬4128件增至去年12萬3459件，成長率高達46.75%最高；違規停車案件也從前年35萬1142件增至去年40萬125件，成長率13.95%。

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闖紅燈違規案件也從前年9萬5629件增至去年10萬4927件，成長率9.72%，超速違規案件從前年14萬2103件增至去年14萬3546件，成長率僅1.02%；不依規定使用燈光則是負成長，由前年4萬2864件增至去年4萬2751件，成長率為負0.26%。

至於機車違規案件68萬9047件、占整體166萬件的41.51%最高，較前年57萬9931件成長18.82%，其中，違規停車案件從前年14萬742件增至去年22萬8194件，成長率62.14%，爭道行駛違規案件從前年4萬4784件增至去年5萬7746件，成長率28.94%。

機車違規案件第二到四名，分別是超速11萬2636件、闖紅燈10萬3724、不依規定轉彎7萬9259件，與前年相較都是負成長，比率從1.54%到6.29%。

至於近五年來桃園市違規數量，分別是110.86萬件、141.05萬件、137.75萬件、142.08萬件、166萬件，5年來成長率達49.7%，其中汽車部分由58.37萬件成長至95.07萬件，成長率62.37%，機車部分由51.85萬件成長至68.9萬件，成長32.88%；至於汽車違規數量增加快速原因是交通局、警察局攜手，在重要路口大量設置科技執法所致，尤其是汽車不依規定轉彎最為明顯。

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