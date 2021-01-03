刺青男秀滿屋軍火狂嗆「恁北和你輸贏」 一查全是BB槍

刑事局警方搜出大批生存遊戲用的BB彈長短槍。（記者姚岳宏攝）

2021/01/03 11:12

〔記者姚岳宏／台北報導〕近日網路流傳一則影片，有名刺青男子對著鏡頭，展示包括10多支長短槍的各式軍火，刺青男還拿著槍嗆聲「恁北就是要和你輸贏」，刑事警察局發現影片後主動偵辦，昨前往嘉義找到該名刺青的37歲華姓男子，但令警方意外的是，除在車上找到的兩把短槍是改造具殺傷力，影片中所有陳列的長短槍，竟都是僅能發生BB彈的生存遊戲用槍。

據了解，影片中不斷嗆聲「要輸贏」的華男，本人住嘉義市，聲稱與另名男子有約100多萬元的公司債務糾紛，因不滿對方都不處理，才跑到嘉義縣鹿草鄉前妻親戚家中，借用該親戚經常拿來玩生存遊戲的長短槍，藉由影片向對方嗆聲要對方還錢。

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這段影片從跨年夜前夕開始流傳，長度近3分鐘，影片中該名刺青男，將包括突擊步槍、霰彈槍等大量長短槍工整陳列在房間各處，裡面還有至少兩盒子彈，期間刺青男不斷拿起各種槍枝，拉板機、滑套向鏡頭比劃，還以三字經嗆聲「害我被警察抄」、「不管你是什麼幫派」、「一定讓你們收起來」，讓人感覺好像置身幫派軍火庫。

刑事局偵一大隊獲報，解析影片內容經多方查證，鎖定涉案華男，與嘉義縣市警方聯合查緝，搜出BB彈長槍8支、BB彈短槍7枝、手榴彈模型3個及克拉克模擬槍1支，另有長短槍道具子彈87發，警方初驗其中3顆子彈有火藥具殺傷力。

雖然在華男前妻親戚家中找到的都是BB槍，但警方仍在華男車上找到92及PPQ兩把改造槍，搜出10發子彈，華男雖推稱是已死友人寄放，警方對此說法存疑，警詢後將他依槍砲彈藥刀械管制條例及恐嚇公眾等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

警方另在華男車上搜出92及PPQ改造槍。（記者姚岳宏翻攝）

警方逮捕涉嫌擁槍在影片嗆聲的華男。（記者姚岳宏翻攝）

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