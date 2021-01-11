嘉義鐵警遭殺案2/24二審宣判 檢嘆：台司法環境不利警察
〔記者王俊忠／台南報導〕2019年7月3日晚間，嘉義鐵路警察李承翰遭鄭姓思覺失調患者持刀殺害案，一審依行為時無辨識能力判凶嫌無罪，檢方不服上訴二審。台南高分院於今天上午開庭辯論，檢察官林志峯沈痛指陳，曾有員警說「是怎樣的司法環境，讓警員執法須冒著不是賠錢就是賠命的悲慘處境，甚至連賠命也沒有人該負責的窘況？」，希望能翻轉台灣司法環境變得友善警察。
林志峯論告指出，上次李母到台南高分院開庭回家後，晚上都睡不著覺、認為社會對她與李家很不公平，所以今天辯論庭，李母未再出庭。
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他並說，一審鑑定凶嫌精神狀態的沈正哲醫師上次詰問庭是來跟他吵的，事實上，醫師鑑定結果本來就要接受嚴謹詰問，他的詰問沒有成見與偏見。他同時舉出此案嘉義地院判決有詢問精神科醫師過多問題的錯誤，嘉院不該問醫師有關凶嫌的犯罪動機？也不該問醫師「原因自由行為」的問題；而沈醫師也是不該為回答而回答。
林志峯詳述凶嫌知悉是警察等多種理由、指凶嫌犯案時應有辨識能力，且鄭嫌於2010年12月因精神疾病到奇美醫院就醫，之後如鄭嫌有正常服藥、不病發，可能不會發生這悲劇，難道鄭嫌不回診、不吃藥的責任卻要鐵警李承翰來負嗎？鄭嫌不服藥招致病發、殺警的責任該自己負責。
李家委任律師許雅芬與林志峯都主張要對鄭嫌改判無期徒刑；林說如二審判有期徒刑，則要在刑後強制鄭嫌接受監護處分5年。許雅芬強調，凶嫌殺警犯案動機是在發洩憤怒、手段兇殘，應有完全責任，且犯後毫無悔意、未向李警家屬道歉，只想辯爭判無罪脫身，所以該重判。
鄭嫌律師根據一、二審的醫師精神鑑定重申鄭嫌犯案時無辨識能力與控制能力，也坦言此案辦得很沈痛、艱難，但請檢方不要對精神病患污名化，應對精神病有同理心與理解，不要幸災樂禍，希望能維持一審無罪判決，但如是有罪判決，也希望從輕量刑。鄭嫌表達意見時仍結巴地說，這案他是被人整的，他去調查，自己是中了邪！其他由律師代表發言。
開庭過程，林志峯一度抗議鄭嫌律師批評他，與辯方律師發生小爭執，審判長要求雙方就事論事、勿做人身攻擊。
台南高分院合議庭在辯論終結後諭知此案將於2月24日上午進行視訊宣判。