嘉義鐵警命案開庭醫、檢論戰 醫批檢無理取鬧被審判長制止
〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義鐵路警察李承翰遭殺害案，今日上午在台南高分院開審理庭，合議庭傳訊案發時受理鑑定凶嫌鄭男精神狀況的精神科醫師沈正哲，與二審委託再做鑑定的成大醫院精神科醫師2人出庭作證，沈醫師反駁檢察官林志峯批評，脫口說出檢方無理取鬧，林志峯要求記明筆錄，審判長請沈醫師發言勿做人身攻擊。
遭殺害的鐵警李承翰，其母親由委任律師陪同出庭參與審理，李母的女兒及女婿也出庭旁聽，上午開庭到中午，初步完成對沈醫師的詰問，林志峯特地上前慰問李母、請她保重身體。下午2點繼續開庭詰問成醫精神科醫師。
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對於檢方上訴二審，鄭嫌說沒意見、他認罪，但他是被人整的、莫名奇妙，要再說明時被委任律師勸阻。
對於原始鑑定結果，沈正哲堅持說，他對鄭嫌做的鑑定結果沒有問題，鄭嫌在犯案時是思覺失調症急性發作、出現被害妄想症，不能分辨現實與妄想世界的差別，因妄想症影響情緒與行為犯下殺警案，他並引用200年來國際精神醫學演進的多種準則作成書面資料，提供院、檢、辯與成醫精神科醫師等多方參考。
沈醫師表示，鄭嫌過去曾在病發時躲在涵洞、火車站3天3夜不睡覺、不吃飯，顯示其被害妄想症使他深陷妄想世界、失去辨識能力、無法控制行為或控制能力受損，他對二審成醫鑑定結果表明「不同意」，因為鄭嫌在治療後症狀會有改善，像他在一審鑑定鄭的IQ是76；到二審成醫鑑定變成85，所以鑑定以起初較準確。
談到檢方先前批評他在速食店寫鑑定報告、顯得草率，沈醫師回批檢察官無理取鬧，此話引來林志峯要求記明筆錄，審判長也提醒沈醫師不要有情緒發言與人身攻擊。沈醫師強調，因工作緣故，白天工作到晚上，晚上到速食店用餐順便工作或念書，他8年來就這麼在速食店完成50篇國際論文，還念書完成博士學位。
林志峯選定問題詰問沈醫師，質疑鄭嫌在案發前會在LINE寫文章、尋求警察協助；鄭嫌女兒要父親回去吃藥，鄭還說不要，且也未殺女兒啊；案發後鄭在警詢時說精神良好、不必警方做筆錄、拒絕夜間訊問及要找法扶律師，詰問說鄭嫌這樣是沒有辨識能力嗎？對於檢方連串問題，沈醫師說有的無法回答，但重申鄭嫌在案發時陷入妄想世界，控制能力受損，程度則難界定。
林志峯也質疑，案發前，鄭嫌會到南市安南、和緯等派出所尋求警察協助；犯案後卻說警察是壞人同夥、在執行魔鬼任務。沈醫師強調，這兩件事不能相提並論，案發時是列車長要驗票的動作，鄭嫌被害妄想發作、覺得警察是要害他。林、沈雙方唇槍舌戰、互不相讓。
法官詢問一般嫌犯有無可能設計、詐欺，以求減刑目的？沈醫師說，他過去鑑定多件案例，都認定被告沒有精神疾病，不能免除刑責，他自認鑑定工作是中立的，對當事人生病的說法也會懷疑；但對鄭嫌部分，是認定他案發時被害妄想症發作，控制能力有受損，只是受損程度無法確定。