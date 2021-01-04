嘉義鐵警命案開庭醫、檢論戰 醫批檢無理取鬧被審判長制止

在一審受託為殺害嘉義鐵警的鄭姓凶嫌鑑定精神狀況的精神科醫師沈正哲，到台南高分院出庭作證、接受詰問。（記者王俊忠攝）

2021/01/04 14:11

〔記者王俊忠／台南報導〕嘉義鐵路警察李承翰遭殺害案，今日上午在台南高分院開審理庭，合議庭傳訊案發時受理鑑定凶嫌鄭男精神狀況的精神科醫師沈正哲，與二審委託再做鑑定的成大醫院精神科醫師2人出庭作證，沈醫師反駁檢察官林志峯批評，脫口說出檢方無理取鬧，林志峯要求記明筆錄，審判長請沈醫師發言勿做人身攻擊。

遭殺害的鐵警李承翰，其母親由委任律師陪同出庭參與審理，李母的女兒及女婿也出庭旁聽，上午開庭到中午，初步完成對沈醫師的詰問，林志峯特地上前慰問李母、請她保重身體。下午2點繼續開庭詰問成醫精神科醫師。

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對於檢方上訴二審，鄭嫌說沒意見、他認罪，但他是被人整的、莫名奇妙，要再說明時被委任律師勸阻。

對於原始鑑定結果，沈正哲堅持說，他對鄭嫌做的鑑定結果沒有問題，鄭嫌在犯案時是思覺失調症急性發作、出現被害妄想症，不能分辨現實與妄想世界的差別，因妄想症影響情緒與行為犯下殺警案，他並引用200年來國際精神醫學演進的多種準則作成書面資料，提供院、檢、辯與成醫精神科醫師等多方參考。

沈醫師表示，鄭嫌過去曾在病發時躲在涵洞、火車站3天3夜不睡覺、不吃飯，顯示其被害妄想症使他深陷妄想世界、失去辨識能力、無法控制行為或控制能力受損，他對二審成醫鑑定結果表明「不同意」，因為鄭嫌在治療後症狀會有改善，像他在一審鑑定鄭的IQ是76；到二審成醫鑑定變成85，所以鑑定以起初較準確。

談到檢方先前批評他在速食店寫鑑定報告、顯得草率，沈醫師回批檢察官無理取鬧，此話引來林志峯要求記明筆錄，審判長也提醒沈醫師不要有情緒發言與人身攻擊。沈醫師強調，因工作緣故，白天工作到晚上，晚上到速食店用餐順便工作或念書，他8年來就這麼在速食店完成50篇國際論文，還念書完成博士學位。

林志峯選定問題詰問沈醫師，質疑鄭嫌在案發前會在LINE寫文章、尋求警察協助；鄭嫌女兒要父親回去吃藥，鄭還說不要，且也未殺女兒啊；案發後鄭在警詢時說精神良好、不必警方做筆錄、拒絕夜間訊問及要找法扶律師，詰問說鄭嫌這樣是沒有辨識能力嗎？對於檢方連串問題，沈醫師說有的無法回答，但重申鄭嫌在案發時陷入妄想世界，控制能力受損，程度則難界定。

林志峯也質疑，案發前，鄭嫌會到南市安南、和緯等派出所尋求警察協助；犯案後卻說警察是壞人同夥、在執行魔鬼任務。沈醫師強調，這兩件事不能相提並論，案發時是列車長要驗票的動作，鄭嫌被害妄想發作、覺得警察是要害他。林、沈雙方唇槍舌戰、互不相讓。

法官詢問一般嫌犯有無可能設計、詐欺，以求減刑目的？沈醫師說，他過去鑑定多件案例，都認定被告沒有精神疾病，不能免除刑責，他自認鑑定工作是中立的，對當事人生病的說法也會懷疑；但對鄭嫌部分，是認定他案發時被害妄想症發作，控制能力有受損，只是受損程度無法確定。

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