遭控強迫特教生吃朝天椒 嘉義地院判2師無罪

朝天椒。示意圖與新聞無關。（資料照）

2021/01/07 10:49

〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義特殊教育學校2名林姓女教師遭指控，2018年間，強迫輕度智能障礙魏姓女學生吃朝天椒，還涉及將尿布戴在頭上羞辱她、中午要她寫功課不給午餐吃等7項強制情事，經嘉義地院合議庭審理，不足證明2名林姓教師有強制罪犯行，一審判決無罪。

判決書指出，魏女2018年2月21日自他校轉入嘉特，自入學到同年的4月25日，遭兩名林姓導師以魏女有說謊、不寫家課、拿別人東西藏匿、干擾秩序等行為為藉口，強迫她在感官教學課吃朝天椒、整天戴尿布在頭上、將魏父準備的早餐倒入廚餘桶、中午寫功課不給午餐吃、強行拿走魏女皮卡丘玩偶並剪成筆袋送同學、將跑步機速度調快讓魏女站在跑步機上跑步等事件，檢察官依強制罪嫌，將2名林師提起公訴。

請繼續往下閱讀...

法官審理時，兩名林師均否認上述強制犯行，供稱讓魏女吃辣椒，是體驗感官教學的設計，沒強迫她吃，戴尿布是因魏女拿了同學的東西，為讓判別對錯而讓她戴尿布體驗，沒有強迫；倒早餐是因早餐聞起來怪怪的；寫作業是為教她學習態度，沒有不讓她吃東西等。

法官依據調閱學校輔導紀錄、國教署訪談、證人及魏父說詞審酌，沒有證據具體記載教師有以強暴、脅迫手段行使無義務之事，或妨害其行使權利，也沒有證據證明有強迫犯意及犯行，判決無罪。

法官認為，上述教學事先未與魏父溝通、說明，魏父看到女兒解便有辣椒，向學校申訴，顯然與家長於教學溝通嚴重不良，但不能抹煞教師的付出及努力，希望被告與家長加強溝通聯繫、有良好互動，對學生管教、處罰策略多省思及審慎執行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法