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    首頁　>　社會

    竹聯齊天會副會長強索酒店經紀保護費 不從就當街毆打

    張男等人當街毆打不願付保護費的酒店經紀人（右上）。（記者姚岳宏翻攝）

    張男等人當街毆打不願付保護費的酒店經紀人（右上）。（記者姚岳宏翻攝）

    2024/10/28 16:25

    〔記者姚岳宏／台北報導〕竹聯幫和堂齊天會副會長張秉傑，鎖定北市中山區無背景勢力的酒店經紀人，強行收取保護費，不從就噴辣椒水及持棍棒毆打，警方8月及本月分2波收網逮人，詢後將張男等5人依組織犯罪、恐嚇取財及傷害等罪嫌，移送台北地檢署偵辦。

    警方調查，張男等人踏入中山區較晚，並未向其他圍事幫派一般向店家收錢，而是要求林森北路、錦州街一帶的「跑單幫」的酒店經紀人，依旗下小姐人數多寡，每月至少需付出5千元規費，有人前後已付出30多萬元。

    警方說，8月間林森北路發生街頭鬥毆案，循線發現是齊天會成員，率眾毆打不願再付保護費的經紀人，其中2人被打傷後，自行就醫並報案，警方查出至少5人受害，8月、10月展開2波拘捕，查獲張男等5人到案，搜出刀棒、簽單、存摺、手機等證物。

    警方表示，竹聯幫和堂因「館長槍擊案」後遭強力掃蕩，後分出齊天會等組織，副會長「阿傑」張秉傑等人近期活躍於中山區一帶，也吸收不少年輕成員，去年警政署全國掃黑，曾查獲齊天會教唆少年砸店、擔任詐欺車手。

    警方強調，對於暴力犯罪決不寬貸，將持續針對各類不法幫派組織及犯罪集團，實施威力掃蕩行動， 貫徹「幫派零容忍」立場。

    警方逮捕張男等人。（記者姚岳宏翻攝）

    警方逮捕張男等人。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出棍棒等證物。（記者姚岳宏翻攝）

    警方搜出棍棒等證物。（記者姚岳宏翻攝）

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