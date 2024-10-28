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    涉混用工業氣體填充醫用氧氣 中市食藥處獲檢舉搜查送辦

    台中市食藥處查獲太平某公司疑似用工業用氣填充至醫用氧氣。（食樂處提供）

    台中市食藥處查獲太平某公司疑似用工業用氣填充至醫用氧氣。（食樂處提供）

    2024/10/28 16:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市食安處獲民眾檢舉，有太平一家公司涉疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計29瓶，加上下游業者完成回收共計45瓶，向法務部調查局台中市調查處檢舉，並已立案調查中，食安處經審酌相關案情及事證，以該公司涉違反藥事法第82、83條規定，移送台中地方檢察署偵辦。

    台中市食安處表示，今年8月12日接獲民眾檢舉，太平區某公司疑似違法仿製GMP廠封膜及標籤等情事，將工業用氣體填充醫用氧氣，經配合台中市調查處至現場搜查，發現有氣體分裝工具、封膜及廠商自行列印的檢查合格標籤等物證，以及疑似混用工業氣體填充的醫用氧氣總計29瓶，已由調查處現場封存並責付保管。

    食安處為維護民眾健康及權益，針對涉有疑慮的批號，9月12日責令該公司辦理藥物回收，目前已針對下游業者完成回收共計45瓶，後續將密切配合檢調擴大查辦。

    食安處表示，為保障民眾醫療安全，中央2000年4月1日起全面將醫療用的氧氣、二氧化碳及氧化亞氮（俗稱笑氣）等3項氣體納入藥品管理，業者須依據藥事法第39條規定申請查驗登記取得藥品許可證才可製造，未經核准擅自製造即涉及製造偽藥，最重可處10年以下有期徒。

    中國附醫毒物科主任洪東榮表示，以工業用氣體混入醫藥氧氣內，因工業用氧氣中恐存有雜質，例如一氧化碳或其他有毒氧體，而氧氣通常使用在急救或缺氧的病患，而病患本身就含氧量不足，需要大量的氧氣，若不慎吸入混有雜質的工業用氣體可能造成病情的惡化，如一氧化碳就會傷害神經、大腦，若吸入其他有毒的氣體會造成其他器官損傷，嚴重者可能致死。

    台中市食藥處查獲太平某公司疑似用工業用氣填充至醫用氧氣。（食樂處提供）

    台中市食藥處查獲太平某公司疑似用工業用氣填充至醫用氧氣。（食樂處提供）

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