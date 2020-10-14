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    不適任校長改當教師惹反彈 國教署：安排獨立空間辦公

    2017年通過遴選獲聘任花特教校長的宋秉錕（左一），曾是全國最年輕特教校長。（資料照，花特教老師提供）

    2017年通過遴選獲聘任花特教校長的宋秉錕（左一），曾是全國最年輕特教校長。（資料照，花特教老師提供）

    2020/10/14 08:56

    〔即時新聞／綜合報導〕國立花蓮特教學校前校長宋秉錕先前被控指派師生製作防疫手工皂，以及情緒管理失當，經教育部審議認定不適任校長並改任為教師，不過近日傳出他將被派至苗栗特殊教育學校擔任教師，這項消息引發師生不滿，國教署則稱「不適任校長不等於不適任教師」，且也需顧及宋老師的權益，並指會將宋秉錕安置在獨立空間，避免與其他師生頻繁接觸。

    宋秉錕早先遭家長指控以防疫為名，漠視學生受教權，凹師生上課做手工防疫皂，36節課總計動用300多人次，還將防疫皂拿去當「個人公關」，寄去中央部會，在家長群起抗議後，經教育部審議認定不適任校長並改任為教師。據《聯合報》消息指出，宋秉錕將被派至苗栗特殊教育學校擔任教師，該校校教職員得知後表示很錯愕。校方為此在9月10日召開臨時校務會議，國教署當天也派員到校說明。

    報導指出，針對教師及家長質疑，國教署稱「不適任校長不等於不適任教師」，並指宋秉錕先前在校長職位行為不當，但改任老師後已經沒有校長職權，自然要有教師應有的行為。國教署也說，因認為宋目前不適合直接進行教學工作，將安排他先到課程中心開發課程、教案、教材，也請學校方挪出獨立空間讓其辦公，強調「不會跟學生直接接觸」。

    不過家長認為國教署的安排太強悍，不僅未事先與學校商量，跟家長溝通的過程也像是「就是要我們吃下來」，儘管國教署稱目前宋不必授課，但家長仍十分擔心，也有人質疑國教署不願處理不適任校長問題，而是丟給學校處理不適任教師的問題。

    花特教校長宋秉錕（中），遭家長指控以防疫為名，指派30多名師生上課做防疫皂，36節課總計動用300多人次，成品卻被當作「個人公關」寄到中央部會。（資料照，花特教老師提供）

    花特教校長宋秉錕（中），遭家長指控以防疫為名，指派30多名師生上課做防疫皂，36節課總計動用300多人次，成品卻被當作「個人公關」寄到中央部會。（資料照，花特教老師提供）

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