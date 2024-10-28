民眾巧遇警秀投資群組 小港分局長解答：通通是詐騙

小港分局長陳楨荃（前右）宣導反詐騙，巧遇民眾詢問。（圖由民眾提供）

2024/10/28 16:31

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市小港分局分局長陳楨筌今（28）日率隊向協助阻詐的銀行行員致謝，一名民眾巧遇成群員警，拿出手機秀出投資群組，表示群組的很多人分享獲利，有人躍躍欲試，陳楨筌馬上說：「這些通通是詐騙！」。

為了感謝金融機構行員阻詐的努力與辛勞，陳楨筌率偵查隊先後前往玉山和華南銀行分行頒發刑警熊和禮券致謝。

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在華南銀行反詐騙宣導時，有一名待辦民眾得知警察來做反詐騙宣導，隨即掏出手機並顯示加入投資群組畫面，稱裡面有很多人分享獲利資訊並躍躍欲試，詢問員警是否為詐騙?

偵查隊分享案例，今年9月底吳男至玉山銀行小港分行欲提款30萬元，經行員深入提問後驚覺應該是詐騙案件，通知員警到場處理。經了解，吳男上網加入投資群組，誤聽信群組老師慫恿面交金額代為操作，幸警方與行員合力勸說下，才猛然驚覺這是詐騙案件，打消了取款念頭。

小港警分局提醒：歹徒常利用「穩賺不賠」、「保證獲利」話術吸引民眾上門，慫恿投入金額操作領取價差或利息，等民眾身家全投入後，操作老師就封鎖被害人搞消失，發現是詐騙已經來不及了。

小港分局今年7-10月結合金融機構共攔阻25件，阻詐金額新臺幣1057萬元，提醒民眾注意六大高發詐欺類型「假投資、網購、解除分期付款、假交友、假檢警和猜猜我是誰」的防制之道，特別是家中長者，一定要特別小心新型態詐騙類型。如有疑似詐騙案件，可撥打165反詐騙專線或110諮詢。

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