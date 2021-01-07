駕駛休克昏迷 彰警「嗶嗶哥」救回一命

1名YouBike調度士開貨車途中突然趴在駕駛座休克，在附近指揮交通的彰化縣警局交通隊「嗶嗶哥」江敦霖（右）發覺有異上前查看，將駕駛扶道路旁待援。 （記者湯世名翻攝）

2021/01/07 09:18

〔記者湯世名／彰化報導〕即刻救援！1名駕駛3日開貨車載YouBike行經彰化市火車站前時，突然感到不適趴在駕駛座，在附近指揮交通的縣警局交通隊「嗶嗶哥」江敦霖與同僚詹貴欽發覺有異上前查看，將駕駛扶下車，駕駛已昏迷不醒，經火速送醫幸運救回一命。

該名微笑單車調度士3日執行任務時，開貨車停在彰化縣警察局交通警察隊第三分隊前，當時在附近指揮交通的交通隊員警江敦霖、詹貴欽查覺異狀上前查看，發現駕駛趴臥在方向盤上幾近休克，當下立即通報消防救護單位，並協助將該調度士扶下車。

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不料該調度士身體持續不適，嘔吐連連，為確保其呼吸順暢，江員自後方抱扶並告知已聯繫救護車，鼓勵其堅持片刻，保持意識，但調度士已陷入昏迷，所幸消防人員趕抵現場，實施緊急救助並了解為過敏引起的休克，火速送醫救治，經救護後脫離險境。事後家屬對於員警的即刻救援由衷表達感激。

江敦霖表示，身為警察人員，對於迫切需要協助的民眾，會立即主動給予援助，這是一份職責，更是對於警察工作的榮譽感。

縣警局長許錫榮今天獲悉，對於兩員機警救人表示肯定，將擇期表揚。許錫榮表示，同仁除了維護治安及交通，對於防止危害、為民服務也是重要工作，對於這起緊急救護案件，江、詹2員能秉持同理心，迅速協助，挽救生命，值得嘉許。

1名YouBike調度士開貨車途中突然趴在駕駛座休克，在附近指揮交通的兩名員警發覺有異上前查看，將駕駛扶下車，火速送醫救回一命。 （記者湯世名翻攝）

1名YouBike調度士開貨車途中突然趴在駕駛座休克，在附近指揮交通的兩名員警發覺有異上前查看，將駕駛扶下車，火速送醫救回一命。 （記者湯世名翻攝）

1名YouBike調度士開貨車途中突然趴在駕駛座休克，在附近指揮交通的彰化縣警局交通隊「嗶嗶哥」江敦霖（右）發覺有異上前查看，將駕駛扶下車，火速送醫救回一命。 （記者湯世名翻攝）

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