喜歡娃娃機日本公仔不想花錢 他拔機台電源詐20個

謝姓男子不想花錢夾日本公仔，把喜歡的公仔夾至出貨口後，拔掉機台電源，讓抓子不再搖晃而鬆開抓子，累計3次共詐取20個公仔等物品。基隆地檢署今天偵結將謝男依詐欺罪嫌起訴。娃娃機店示意圖。（資料照，記者林嘉東翻攝）

2021/01/05 14:35

〔記者林嘉東／基隆報導〕為了夾娃娃，無所不用其極！

謝姓男子不想花錢夾日本公仔，把喜歡的公仔夾至出貨口後，拔掉機台電源，讓抓子不再搖晃而鬆開抓子，累計3次共詐取20個公仔等物。基隆地檢署今天偵結將謝男依詐欺罪嫌起訴。

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謝姓男子喜歡娃娃機內日本公仔，趁去年8月間某日凌晨娃娃機店內無人，投10元硬幣後，遙控爪子抓取公仔，慢慢搖至出貨口上方後，再拔掉機台電源插頭，致機台停電，爪子不再搖晃，甚至鬆開爪子，讓公仔一個個掉出，一晚得手5個公仔、3個藍芽耳機。

起訴書指出，謝男以此手法詐取陳姓機台主所有的公仔後，食髓知味，9月、10月，累計又得手15個公仔、5個藍芽音響與2個藍芽耳機。

直到去年10月，機台主發現公仔短少甚多，收入卻不多，調閱監視器才發現謝以此手法詐取他的公仔，報警逮人。

檢方認定，謝男以此手法詐取陳的公仔，涉犯詐欺罪「違法由收費設備取得他人之物」，今天偵結將謝起訴。

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