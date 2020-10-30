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    南市要提高見警率 外勤警：人力不足應合併支援

    外籍女大生遇害後，台南市長黃偉哲要求提升見警率，但台南警力在六都敬陪末座，如何運用讓警方很煩惱。（資料照，記者王捷攝）

    外籍女大生遇害後，台南市長黃偉哲要求提升見警率，但台南警力在六都敬陪末座，如何運用讓警方很煩惱。（資料照，記者王捷攝）

    2020/10/30 21:28

    〔記者王捷／台南報導〕外籍女大生遭殺害，市長黃偉哲指示警察局提升見警率，但台南市從合併以來警力敬陪末座，個位數的警所還是6都最多，部分基層說，警所應該整併，讓警力獲得適當運用，不過歷任局長一談到要合併警所，就遭民代反彈，在經費有限、未獲得地方支持的情況下，如何有效提升見警率，對局長詹永茂是一項考驗，市區外勤分局提出3套方案，警員獲得充分能量才能提升維護治安品質。

    每間警所的固定警力須值班、備勤與巡邏，如果警所太多就會使警力浪費，為讓巡邏警網增加，有外勤分局認為，如果不補充警力又不能合併警所，就應該要有「組合式」警力，其次是交通事故由交通分隊專責化，最後則為取消拆班制度、改為一段班，讓警員能獲得更好的休息，讓警所在有限人力下提升巡邏品質。

    外勤警官解釋，組合式警力是同一分局的派出所間突破轄區建置，例如複雜的A警所，與較不複雜的B警所鄰近，應合併兩所警網，如果A警所在取締案件，則由B警所支援巡邏，讓轄內巡邏網不間斷，才能提升見警率。

    第二個建議是，交通事故專責化，台南目前只要是沒受傷的車禍，都讓派出所處理，如過是死亡、受傷的車禍則由交通事故處理小組受理，而派出所有3分之1的案件量都是處理交通事故，警所、交通分隊常為了討論民眾是否受傷、該由誰來處理而起爭執，是因為警所一旦受理車禍案件，警力吃緊的巡邏網就會停擺，如果專責化，只要補足交通處理小組的人力，就能讓警所巡邏網增強。

    最後一個建議是排班制度，依警政署規定，一天上班8小時、休息8小時，但台南有大多數分局仍採用拆班制，不像中、北部主流是上一段班，警員上班8到10小時，休息12到14小時；台南最常見的「84拆」拆班狀況是上8小時，休息12小時，再上4小時，乍聽之下休息時間很多，卻是作息混亂的原因。

    詹永茂則說，對於這些問題會再研究。

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