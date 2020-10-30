台南外籍女大生失蹤 遭人殺害棄屍山溝

梁姓男子（中）涉嫌將一名外籍女大生勒斃，棄屍在高雄阿蓮。（記者萬于甄攝）

2020/10/30 05:57

首次上稿 00:15

更新時間 05:57

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大學生28日晚間從學校步行要走回租屋處，短短不到半小時路程，卻整夜都未見蹤影，室友趕緊報警、並通知校方，經警方調閱沿路監視畫面，發現梁姓男子行跡可疑，29日循線逮人，梁男坦承行凶，警方29日晚間也在高雄阿蓮一處偏僻山溝發現女大生屍體，全身僅剩內褲，目前正漏夜偵訊，釐清案情。

請繼續往下閱讀...

台南歸仁警方28日獲報後成立專案小組，前往失蹤地點調查，卻在台鐵便道下發現女大生的鞋子，研判其恐遭人強行帶走，警方緊急調閱相關跡證，發現一輛自小客車曾在附近遊蕩，行跡可疑，請示檢察官聲請拘票後，29日下午逮獲梁姓男子。

警方在梁男車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子，隨即將人帶回分局偵訊。梁男起初未鬆口，更辯稱「女學生被我嚇跑了」，經警方突破心防，29日傍晚9點多才坦承勒斃女大生。警方隨後也在高雄阿蓮一處邊坡發現女大生遺體，其全身赤裸僅剩內褲，脖子上仍套著麻繩。

據悉，梁嫌與鍾女並不認識，梁男當下躲在便道旁找尋落單的女子，看見鍾女路過時，就持麻繩從後方上前勒住女大生頸部，並拖回車上，但疑似用力過猛，鍾女上車時已無呼吸心跳，孰料，梁男竟仍脫去其衣物，原欲載往東山棄屍，最後才返回高雄阿蓮大岡山邊坡棄屍。

警方今晚發現女大生陳屍在高雄阿蓮一處偏僻山溝。（記者萬于甄翻攝）

馬來西亞籍24歲鍾姓大學生28日晚間失蹤後遇害，陳屍山溝。（記者萬于甄翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法