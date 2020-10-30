為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台南外籍女大生失蹤 遭人殺害棄屍山溝

    梁姓男子（中）涉嫌將一名外籍女大生勒斃，棄屍在高雄阿蓮。（記者萬于甄攝）

    梁姓男子（中）涉嫌將一名外籍女大生勒斃，棄屍在高雄阿蓮。（記者萬于甄攝）

    2020/10/30 05:57

    首次上稿 00:15
    更新時間 05:57

    〔記者萬于甄／台南報導〕台南市一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大學生28日晚間從學校步行要走回租屋處，短短不到半小時路程，卻整夜都未見蹤影，室友趕緊報警、並通知校方，經警方調閱沿路監視畫面，發現梁姓男子行跡可疑，29日循線逮人，梁男坦承行凶，警方29日晚間也在高雄阿蓮一處偏僻山溝發現女大生屍體，全身僅剩內褲，目前正漏夜偵訊，釐清案情。

    台南歸仁警方28日獲報後成立專案小組，前往失蹤地點調查，卻在台鐵便道下發現女大生的鞋子，研判其恐遭人強行帶走，警方緊急調閱相關跡證，發現一輛自小客車曾在附近遊蕩，行跡可疑，請示檢察官聲請拘票後，29日下午逮獲梁姓男子。

    警方在梁男車上發現血跡，並起獲一袋裝滿內衣褲的袋子，隨即將人帶回分局偵訊。梁男起初未鬆口，更辯稱「女學生被我嚇跑了」，經警方突破心防，29日傍晚9點多才坦承勒斃女大生。警方隨後也在高雄阿蓮一處邊坡發現女大生遺體，其全身赤裸僅剩內褲，脖子上仍套著麻繩。

    據悉，梁嫌與鍾女並不認識，梁男當下躲在便道旁找尋落單的女子，看見鍾女路過時，就持麻繩從後方上前勒住女大生頸部，並拖回車上，但疑似用力過猛，鍾女上車時已無呼吸心跳，孰料，梁男竟仍脫去其衣物，原欲載往東山棄屍，最後才返回高雄阿蓮大岡山邊坡棄屍。

    警方今晚發現女大生陳屍在高雄阿蓮一處偏僻山溝。（記者萬于甄翻攝）

    警方今晚發現女大生陳屍在高雄阿蓮一處偏僻山溝。（記者萬于甄翻攝）

    馬來西亞籍24歲鍾姓大學生28日晚間失蹤後遇害，陳屍山溝。（記者萬于甄翻攝）

    馬來西亞籍24歲鍾姓大學生28日晚間失蹤後遇害，陳屍山溝。（記者萬于甄翻攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    狠殺63刀！ 不滿花錢包養還劈腿 男殺女友下重手
    2020/08/07 21:19

    狠殺63刀！ 不滿花錢包養還劈腿 男殺女友下重手
    桃園驚傳家庭悲劇！夫懷疑妻外遇 拿打氣筒把她活活打死
    2020/06/16 21:13

    桃園驚傳家庭悲劇！夫懷疑妻外遇 拿打氣筒把她活活打死

    糖友穩糖三階段 藻對方法不慌糖
    債務糾紛爆殺機 男遭2人亂棍打死棄屍苗栗山區
    2020/06/14 06:23

    債務糾紛爆殺機 男遭2人亂棍打死棄屍苗栗山區
    台中殺人案棄屍苗栗山區 死者卡掛山壁樹幹
    2020/06/13 21:56

    台中殺人案棄屍苗栗山區 死者卡掛山壁樹幹

    魏應充與樂山院生畢卡平 推共好包
    驚悚！不孕女怕被丈夫拋棄 騙殺17歲孕婦取嬰再焚屍
    2020/06/09 17:45

    驚悚！不孕女怕被丈夫拋棄 騙殺17歲孕婦取嬰再焚屍
    社會今日熱門
    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見
    2020/10/29 07:13

    涉包庇色情業、喝花酒 北市中山一派出所2前管區聲押禁見

    方富服飾涉詐貸80億元 負責人無保請回、會計師等3人交保
    2020/10/29 07:24

    方富服飾涉詐貸80億元 負責人無保請回、會計師等3人交保

    三重早餐店起火延燒公寓 1死1命危5傷
    2020/10/29 08:31

    三重早餐店起火延燒公寓 1死1命危5傷

    稱見鬼懷疑被下符咒 酗酒男殺友母未遂 判刑6年再監護5年
    2020/10/29 09:24

    稱見鬼懷疑被下符咒 酗酒男殺友母未遂 判刑6年再監護5年

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播