曾6度偷竊女性內褲被逮 長榮外籍女大生兇手前科曝光

梁姓男子（中）涉嫌將一名外籍女大生勒斃，棄屍在高雄阿蓮。（記者萬于甄攝）

2020/10/30 12:23

〔即時新聞／綜合報導〕台南市長榮大學一名馬來西亞籍24歲鍾姓女大學生28日晚間從學校步行要走回租屋處，不幸遭28歲梁姓男子擄走勒斃、棄屍於高雄阿蓮山區。梁嫌落網後坦承犯行，並供出自己曾在上月同地點試圖擄走另一名女學生未遂。此外，經查發現，梁姓兇嫌是名專偷女性內褲的慣竊，從101年8月至102年連續犯下6起竊盜案，未料經過幾年不但沒有悔改，還犯下擄人棄屍案。

綜合媒體報導，鍾姓女大生28日晚間要從學校返回租屋處時，遭意圖侵犯的梁嫌用繩子勒頸擄走，但梁男用力過猛，使被害人在拖行上車時已氣絕身亡，於是他開車至高雄阿蓮山區棄屍。警方調閱監視器後，鎖定梁男的紅色轎車，前往其高雄住處埋伏，逮捕兇嫌，並在他的車上發現一袋女性貼身衣物，經查不屬於被害人。

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警方調查，梁嫌到案後坦承，9月曾在同地點徒手擄人未遂。事後雖女大生有報警，但因無法明確指認，最終未能成案。

此外，警方發現，梁嫌早在7年前就曾涉嫌強闖民宅，偷竊女性內褲，他用了相同手法一連偷了6次，直到最後一次，遭人當場逮個正著，全案才因此曝光，法官念在他初犯，且考量他犯後坦承犯行，自首供出先前5案，態度尚可，因此判刑6個月，得易科罰金，沒想到他非但沒有悔改，還犯下令人髮指的罪刑。

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