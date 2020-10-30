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    兇嫌認上月曾擄人未遂 警竟回「當時以為惡作劇」網全怒

    梁男（左）將馬來西亞籍鍾姓女大生棄屍在高雄阿蓮山溝（右）。（記者吳俊鋒、萬于甄翻攝）

    梁男（左）將馬來西亞籍鍾姓女大生棄屍在高雄阿蓮山溝（右）。（記者吳俊鋒、萬于甄翻攝）

    2020/10/30 12:31

    〔即時新聞／綜合報導〕台南長榮大學馬來西亞籍24歲鍾姓女大生遭勒斃、棄屍，台南歸仁警方循線逮獲涉案的梁姓男子，一名女大生事後在論壇表示自己在4週前也差點被擄走，但不確定是否為同一人，不過梁男坦承4週前也在同地點擄人未遂。警方卻回覆在9月底確實有另一女學生被勒頸，但報案未果，警方卻稱「當時以為惡作劇」，讓網友們氣得直呼「為什麼當成惡作劇？！」

    長榮大學馬來西亞籍鍾女28日晚間突然失蹤，鍾女室友當天報警，警方在高雄阿蓮尋獲鍾女屍體。經查鍾女當晚在學校附近的台鐵橋下便道，要步行返回租屋處時，遭梁姓男子從後方勒住頸部，但梁男用力過猛，被害人氣絕身亡，他便開車到高雄阿蓮棄屍。

    事後有同校女大生在網路論壇「Dcard」發文指出，她是上一位差點被抓走的學生，並貼出9月30日的發文指出，當晚她也在同一地點被一名身上有煙味、略胖的男子從背後摀住口鼻，但她不確定是否為梁男，而那時房東也有陪同她一起去報案。

    《三立新聞網》報導，警方今日證實在9月30日有另一名女學生被勒頸，當時女學生房東有向警方轉述這件事，也啟動偵查，發現可疑人車便請女學生來指認，只不過因橋下昏暗，女學生無法指認也不願報案。警方稱，當時以為是「惡作劇」，不過也說事後有加強附近巡邏。

    梁男昨晚（29）落網後，也坦承此前也在同一地點試圖擄人，但當時因用徒手犯案未遂，後來才改用麻繩勒人。

    相關新聞被分享到批踢踢（PTT）之後，網友們紛紛認為警方怠惰、鬆懈，留言直呼「無法指認也應該加強偏僻路段巡邏，為什麼當成惡作劇？！」、「惡作劇？再怎樣都算性騷跟擄人未遂了吧，警察到底在幹嘛？」、「是不願意報案，還是被勸不要報案」、「以後有犯案通通都以為惡作劇好了」、「這種行為當成惡作劇，警察也夠廢的」、「原來現在惡作劇尺度這麼大啊？」

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