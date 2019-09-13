警察退休人數趨緩 銓敘部：10月「警員」可派補職缺恐不足

2019-09-13 23:22

〔記者劉力仁／台北報導〕民國103年曾經出現警察荒，經過5年的政策調整，今年1月已補足基層警力缺額；銓敘部表示，因警察人員申請退休人數趨緩，今年10月份「警員」可派補職缺數可能不足，警政署將以盤點機關職缺、減少招生數、修正考試需用名額、請增員額4200名等方式因應。

銓敘部從銓審資料庫中篩選近5年（103年至107年）之銓審及退離資料，並請警政署提供數據交叉分析，至107年12月31日止，全國警察機關員額7萬0671人，缺額為3041人，較106年同期缺額5602人，減少2561個缺額；追蹤近5年數據，103年至105年缺額比率高達10%以上，106年起缺額比開始降低，至107年底已降至4.13%，顯見警察人力不足與缺額過多問題已改善。

銓敘部表示，近5年警察退休人數為1萬0903人，占警察人員總退離人數81.80%，退離原因包括死亡、辭職、免職、考試錄取分配其他機關、調離警察機關、退休等，但退休為主要原因。

退休種類區分為自願退休、命令退休、屆齡退休及資遣，銓敘部統計，自願退休人數達9869人，占退休人數90.52%；自願退休人數占退休人數比率方面，104年升高至94.36%，105年至107年逐年降低。自願退休人數中，基層警察人員達8189人，占自願退休人數82.98%；平均自願退休年齡為50.57歲。

銓敘部表示，內政部及相關機關檢討警察人員考訓制度、寬估需用名額、增加警察機關教育訓練容訓量、縮短教育訓練期程、提早分配至警察機關實務訓練、減低員警勤務壓力等，已改善103年以來警察人力不足與缺額過多問題，108年1月已補足基層警力缺額。

考選部也配合調整警察人員特考與一般警察人員特考錄取人數，自100年起至106年，每年錄取人數由1200餘人逐年增至近4500人，107年下降為4100餘人，108年則下降為約2700人。

根據銓敘部資料，103年到107年連續5年警察人員退休人數分別為2424、3109、1893、1250、1193人，可看到105年以後警察退離人數明顯趨緩，銓敘部分析，108年退離情形如維持此趨勢，則今年10月份「警員」可派補職缺數將不足，警政署研提因應措施包括，盤點機關職缺、調整預算員額、減少招生數、修正考試需用名額，並依地方評估警力需求，請增預算員額4200人，此案已送行政院審查。

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