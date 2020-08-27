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    首頁　>　社會

    桃園男師連續性騷11女童 共16罪、判刑7年

    桃園男師連續性騷11名女童，桃園地院以16個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處狼師共應執行7年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    桃園男師連續性騷11名女童，桃園地院以16個成年人故意對兒童犯性騷擾罪，判處狼師共應執行7年徒刑。（記者鄭淑婷攝）

    2020-08-27 14:56:04

    ［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市44歲歐姓國小男老師，被控以糖果、餅乾攏絡學生，2018年10、11間，在校內教室及資源回收室，以搔癢、親臉及碰觸胸部、下體等方式騷擾11名女童，女童因感身心不適向老師反映，才揭發狼師惡行，桃園地院日前以成年人故意對兒童犯性騷擾罪、共16罪，判處歐男應執行有期徒刑7年，歐男於案發後已被解聘。

    對於指控，歐男庭訊時否認犯行，甚至稱對其中4人沒有印象，另6名女童曾是他的班級或隔壁班學生，常會來他的教室找他聊天，或要一些吃的、喝的，「我可能在學校得罪很多人，學生受老師的影響才指認」，他沒有跟學生單獨相處或到隱密的地方，而學生指控的事發地都是教室或資源回收室，平時多是人來人往，若真有發生早就引起騷動；其辯護人則稱，被害女童均是國小5年級的學生，她們4年級都上過性平教育課程，應知胸部、下體為敏感隱私部位，不得任由他人任意觸摸，何以都沒在第一時間向老師或家長反映，與一般經驗有違。

    其中的被害女童指控，歐男都會準備糖果、餅乾，她的同學是歐男的學生，才與同學一起去找歐男，第一次沒發生什麼事，第二次在聊天過程，歐男隔著衣服搔癢她的肚子，原以為老師是跟她打鬧，第三次又發生，甚至將手伸進她衣服碰觸胸部，雖然只是很短暫的碰觸就抽手，她當下即感覺到不舒服；其他被害女童也指控，聊天時突遭歐男「拖」到教室隱密處或資源回收室，遭隔衣觸摸胸部或下體及親吻，時間都很短暫。

    被害女童均指出，第一時間不知如何是好，曾相互確認有多少人受害，才結伴跟老師反映。

    法官於判決中指出，11名女童的指控前後一致，且歐男碰觸的時間僅短短數秒，行為時又刻意以身體遮蔽，旁人不一定能察覺，因此不採信歐男及其辯護人說詞，歐男對11女童騷擾至少16次，審結依成年人故意對兒童犯性騷擾罪各判9月徒刑，共應執行有期徒刑7年。

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