荒唐！男為母守喪 半夜竟猥褻姪女被判刑

男子阿義守喪期間，涉嫌猥褻姪女，被高雄高分院判刑。（情境照）

2020-08-27 07:16:36

〔記者鮑建信／高雄報導〕屏東縣男子阿義（化名）為往生的母親守喪期間，見未成年姪女小芳（化名）熟睡，涉嫌伸出鹹豬手，撫摸其胸部，高雄高分院依家暴妨害性自罪，判處有期徒刑9月，並審酌他月付3000元教育基金，小芳雖不領情，但對從輕發落沒有意見，因此宣告緩刑2年，緩刑期間交付保護管束，及不得對她騷擾、接觸或其他非必要的聯絡行為。

判決書指出，被告阿義是被害人小芳的親叔叔，2014年6月10日至同年月16日，他在屏東縣住處，為母親即小芳的祖母守靈，期間某一天晚上，阿義竟趁她在房間熟眠之際，伸出狼爪撫摸她胸部，後因被阿芳推開而作罷。

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後來，小芳因另長期遭受另名男子阿忠（化名）性侵（屏東地院審理中），身心受創，經學校予以輔導，她始於2017年12月初，一併告知學校老師上情，始循線查悉。

屏東地院依家暴妨害性自主罪，判處阿義徒刑9月後，他不服上訴高雄高院，要求從輕發落。

合議庭法官開庭審理期間，被告屢次表示想負擔小芳每月3000元教育基金，以表達愧疚之意，已按月匯出，但小芳不願欠他人情，均未動用這筆錢，並希望他停止匯款，因為對她而言也是一種壓力，而且畢竟是家人，不希望彼此關係更難看，對被告如予緩刑，亦沒有意見。

院方考量被告涉案情節，及犯後態度等情形，並參酌小芳意見，予以宣告緩刑，但可上訴。

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