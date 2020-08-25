上課大談AV女優、撿屍 高中教師被解聘興訟敗訴

台中高分院認為陳師已構成性騷擾，校方解聘並無不當，判決他敗訴，可上訴。（資料照）

2020-08-25 18:22:27

〔記者張瑞楨／台中報導〕中部私立高中陳姓男教師2016年被3名女學生投訴有性騷擾的言論，被學校解聘。他向法院提起訴訟，指自己並無性騷擾言行，學校解聘違法，應給付薪資與考績獎金共147萬餘元。校方答辯說，陳師向教育部申訴被駁回，顯示解聘並無違法，法院則認為，陳師在多名學生面前談論「AV女優」、「撿屍」、「賣身」，還暗指某女學生是「撿屍對象」，另有議論女學生「大腿很粗」等言詞，案發後還請學生撰寫對他有利的信函，校方以構成性騷擾且情節重大為由解聘，過程並無違法，判決陳師敗訴。

判決書指出，2016年4月間，一名女學生指控陳師在班上散發對她關於性的不實謠言，學校的性別平等教育委員會組成調查小組後，又接獲兩名女學生投訴，陳師上課時，談論關於性的言詞，讓兩人很不舒服，同年6月調查完畢，認定陳師有性騷擾言詞，侵害人數及次數眾多，為時甚久，屬於情節重大，依教師法解聘。

請繼續往下閱讀...

陳師興訟指出，要解聘教師，需達到「確認 」教師有性騷擾或性霸凌行為，且情節重大，校方列舉的性騷擾證據，未達「確認」程度，依法不得解聘教師，另外，學生與家長提出的信函，也指此事是誤會，他沒有不當言行。

校方答辯說，陳師向教育部申訴，教育部認為校方調查與解聘並無違失，既然已解聘，校方無庸支付薪資與考績獎金。

台中高分院認為，校方調查小組訪談檢舉的女學生與相關證人，顯示陳師曾向多名學生提及「AV女優」、「撿屍」、「賣身」，還指某些女學生，違反不得化妝的校規、「晚上會出入不正當的場所」，是「撿屍對象」，另外，男學生討論女孩子的身材，陳師也會加入，還指某女學生「大腿很粗、頭髮像泡麵、臉上坑坑疤疤」，至於學生與家長提出對陳師有利的信函，校方調查顯示，信函內容格式相同，是陳師要求學生等人撰寫，不足以當證據。

台中高分院認為，陳師確實有3名女學生所檢舉的言詞，包括評論學生身體、身材，法官認為，身為教師，傳授知識之外，也包括培養學生人格教育，自當以身作則，維護學生人格尊嚴，並保護學生，即使得知學生涉足不當場所或違反校規，也應輔導學生，豈能在校園內損害學生尊嚴，陳師已構成性騷擾，校方解聘並無不當，判決陳師敗訴，可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法