扯內衣、捏胸部... 色里長「選民服務」太超過被判刑

單親媽媽不甘被里長伸狼爪，約里長在警分局附近的派出所碰面自行蒐證。（情境照）

2020-08-25 11:35:06

〔記者黃佳琳／高雄報導〕單親扶養女兒的小夢（化名）為了租房子住，請趙姓前里長幫忙，但趙沒幫她找到房子，反而兩度對她毛手毛腳，勸她「妳總不能一輩子沒有男人」，小夢不甘受辱自行蒐證提告，高雄地院依強制猥褻罪判趙男1年6月徒刑，另涉性騷部分判徒刑5月，可易科罰金。

判決指出，趙男於2018年卸任前4個月，受里內單親扶養女兒的小夢請托，在里內尋找租金價格較低廉的房子居住，但趙沒有找到房子，某日在醫院看診時，見到小夢也在醫院拿藥，於是約她到車上聊一聊。

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小夢坐上車後，趙開始伸出狼爪，扯下她的內衣、捏胸部，還隔著褲子在小夢下體滑動，小夢多次出聲拒絕後逃離，但回家後愈想愈不甘心，跟前夫討論後決定自行蒐證，出發前，還跟前夫說「1小時內沒回到家，萬一找不到我就報警」。

小夢約趙男在派出所附近碰面後，再度坐上趙男的車，趙男的手還是不規矩，一直伸向小夢的身體撫摸，小夢一邊抵抗一邊偷偷錄影，清楚錄到趙男對上回毛手毛腳的事道歉，趙男也一直不死心想要發生進一步關係，勸小夢「「怕男人，還想嫁人？」「你又不是女孩子，都嫁人了」、「妳總不能一輩子沒有男人」等。

小夢拿著蒐證影片報警，高雄地院審理時，趙否認犯行，並辯稱自己只是嘴巴不乾淨虧女生，說曖昧的話惹禍上身，他摸小夢的大腿沒有惡意，對方也沒有反對，2次都是女方主動來自己車上，告他就是為了錢，對方完全在說謊。

但法官勘驗影帶後，認定小夢確有明確表達不想被摸，但趙男還是一直伸出狼爪，加上證人也供稱小夢第一次被猥褻時，有向親友求援，且影帶中趙男還曾為此道歉，因此判趙有罪，可上訴。

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