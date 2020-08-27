冒充美女議員張欣倩親哥借錢不還 男子詐財判拘60天

彰化縣議員張欣倩被張姓男子冒用為親哥哥名義借錢，對張男勸說不聽，提告詐欺等罪嫌。（取自彰化縣議會網站）

2020-08-27 14:28:28

［記者陳冠備／彰化報導］彰化縣美女議員張欣倩當選受到不少人愛載，一名張姓男子看上其名氣響亮，對外冒充是張欣倩哥哥，而到處跟人借錢，從1800元到15000元不等，其中有人忘記帶現金才未得逞，共有3人受騙，張欣倩得知後報警提告。彰化地院審理，認為張男違反詐欺取財、未遂等罪判處拘役60天，緩刑2年。

判決書指出，張男（40歲）於2018年10月選舉期間，就開始向簡男、江男自稱是張欣倩親兄，因要事需要借錢，簡男多次借予，共1萬5000元，江男則多次讓張男賒欠酒錢1800元，張男均未歸還，另外2019年2月，張男又向邱男稱他是張欣倩親兄，因為車禍需要用錢等語，向邱男借3000元應急，但是邱男當時忘記帶錢，而未交付。

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張男借錢不還惡行，有人向張欣倩抱怨，張欣倩才知道個人與哥哥名義遭冒用，決定提告。偵訊時張男坦承借錢但辯稱，他從未說他是張欣倩親哥哥，僅稱是哥哥而已等語，但江男、簡男等人都指證歷歷，張男確實以張欣倩親哥哥名義借錢。

彰化法院審理，張男詐欺行為以造成張欣倩困擾，審酌張男事後已賠償被害者金錢，也已和解，且找到正當工作，張男也表示相當珍惜，應無再犯可能，全案依違反詐欺取財罪2罪，各處拘役30天，詐欺取財未遂拘役20天應執行60天，緩刑2年。

對此張欣倩表示，張男確實是同宗族遠方親戚，但並不熟識，由於選舉前就曾向他告誡請勿再犯，沒想到選舉結束他又故態復萌，因此在家族長輩告示下才決定提告，對於造成困擾，對受害民眾感到抱歉。

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