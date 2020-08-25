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    正妹銀行員爆哭「我愛錯人！」 涉助前夫詐貸2.8億被起訴

    時任兆豐銀行新店分行的女職員石蕙瑄。（資料照）

    時任兆豐銀行新店分行的女職員石蕙瑄。（資料照）

    2020-08-25 11:40:50

    〔記者錢利忠／台北報導〕時任兆豐銀行新店分行的正妹職員石蕙瑄，涉嫌內神通外鬼，與前夫許皓青、地政士周芷妘等人合謀，先由石女及許男物色中古屋標的，再由人頭出面買屋並交給周女等多名地政士辦過戶，石女則自行核貸灌水成交價，詐貸兆豐銀2.8億多元；台北地檢署今依違反銀行法及詐欺等罪，起訴石蕙瑄、許皓青、周芷妘及人頭等34人；在押的許皓青下週移審台北地院。

    石女庭訊時已認罪，當庭痛哭指「我愛錯了人！」當時訊後被檢方諭令30萬元交保；許皓青則被羈押禁見迄今。據悉，石女到案後曾抱怨，她為前夫冒盡風險，替他做了那麼多，前夫卻沒想過她，一般女生常收到的鑽戒、名牌包等禮物，她也都沒收過，她為了愛，不計較一切，卻換來這種下場。

    檢方調查，時任兆豐銀新店分行的石女，利用承辦個人消費金融及房貸與信貸等業務的機會，涉嫌由許男找來的20多名人頭充當買方，結夥周女等5名地政士及林姓房仲等3人，利用人頭買屋、地政士偽造虛增成交價金及不實稅款申報、石女自行核貸等方式，增額詐貸兆豐銀的房貸款項，詐得2.8億多元。

    檢調追查，石女以此方式在台北市文山區、士林區、北投區等地段置產，光是位於台北市天母北路的一戶物件，就虛增成交價金多達1000多萬元，從實際成交價2000多萬元，虛報至3000多萬元。

    另外，石女及許男也入手新北市板橋區、中和區、土城區等區域老房子，板橋區包括中正路、重慶路、四川路及南亞西路等地段，中和區則買進景平路上的舊公寓，實際買價僅1300多萬元，卻虛增至2100多萬元。2人每入手一戶就超額詐貸一戶，至少多貸出1戶至2戶不等的房產頭期款。

    2015年6月至2017年11月間，石女與許男鎖定雙北地區，價值約數百至1000多萬元的20多間中古屋，找人頭辦理過戶後，將成交價灌水至將近2000多萬元，不僅影響實價登錄的真實性，也造成兆豐銀的放貸風險大增。據悉，詐貸案發生後，石女已被兆豐銀革職。

    許皓青被羈押禁見迄今。（資料照）

    許皓青被羈押禁見迄今。（資料照）

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