為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    惡劣！女租客搬家 棄2隻鬥牛犬活活餓死、腐爛生蛆

    搬家卻遺棄兩隻法國鬥牛犬在原租屋處任其在髒亂環境中餓死，南投地院法官判處狠心女主人判拘役50日，併科罰金20萬元，緩刑3年，另要向公庫支付5萬元。（記者陳鳳麗攝）

    搬家卻遺棄兩隻法國鬥牛犬在原租屋處任其在髒亂環境中餓死，南投地院法官判處狠心女主人判拘役50日，併科罰金20萬元，緩刑3年，另要向公庫支付5萬元。（記者陳鳳麗攝）

    2020-08-26 10:29:57

    ［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣有吳姓女子養有兩隻法國鬥牛犬，卻在搬家時將毛小孩丟在租屋處，未留糧食與飲水且環境惡劣，管理員聞到惡臭通知房東開門，才知狗已死亡且腐爛生蛆，這名女子，被南投地院法官依違反動保法罪名判處拘役50日，併科罰金20萬，緩刑3年，並向公庫捐5萬元。

    這名吳姓女子去年6月20日向呂姓屋主承租某大樓的1間房屋，租約1年，她在屋裡養了兩隻法國鬥牛犬，不知何故9月17日未告知房東下突然搬走，人搬走卻把毛小孩鎖在空屋內，環境髒亂，且未留糧食和飲水給兩隻法國鬥牛犬。

    去年10月中旬大樓其他住戶聞到惡臭味，請管理員協助，大樓管理員也不知吳女搬走，才通知呂姓屋主，11月5日呂姓屋主請家人前去處理，呂姓屋主家人擔心吳女在屋內有不測，會同警察開門入內，才發現吳女早就搬離，而遺棄在屋內的兩隻毛小孩早已死亡，且屍體腐臭生蛆。

    南投地院法官在判決書中指出，屋主家人和警方入內，看到屋子裡滿地排泄物，沒有乾淨飲水及食物在房屋內，也未留逃生通道，任令犬隻在髒亂之空間內，因缺水、飢餓終致死亡。

    法官也在判決書中強調，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道之痛苦待遇乃人類的義務，吳女無力照顧應先尋求動保體協助，實在任其極糟環境餓死。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    3萬8法國鬥牛犬遭輾死 法官判女飼主、貨車司機各打五十大板
    2020-08-22 16:34

    3萬8法國鬥牛犬遭輾死 法官判女飼主、貨車司機各打五十大板
    民眾憂房東趁機漲電費 內政部籲租客自行協商惹怒「鄉民」
    2020-08-18 23:41

    民眾憂房東趁機漲電費 內政部籲租客自行協商惹怒「鄉民」
    「存基金投資熱門標的」

    「存基金投資熱門標的」
    搬家獨留毛小孩餓死 不良飼主認罪獲緩刑
    2020-08-17 16:32

    搬家獨留毛小孩餓死 不良飼主認罪獲緩刑
    租客不斷電笑氣趴擾鄰 1天狂叫22支鋼瓶
    2020-08-02 05:30

    租客不斷電笑氣趴擾鄰 1天狂叫22支鋼瓶
    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園

    天后曾沛慈將現身A7禾悅花園
    社會今日熱門
    2020-08-25 14:17

    搶拍檢舉丟菸蒂引糾紛 男不滿「被搶生意」嗆聲要扁人

    2020-08-25 14:21

    醉女路倒街頭 肌肉男帥警護送返家

    2020-08-25 14:44

    閨蜜帳號遭盜賣便宜iPhone 羽球女教練被詐3萬6

    2020-08-25 15:04

    姊姊新手上路車況不熟 載弟、友人出遊擦撞車輛翻覆

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播