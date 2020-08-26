惡劣！女租客搬家 棄2隻鬥牛犬活活餓死、腐爛生蛆

搬家卻遺棄兩隻法國鬥牛犬在原租屋處任其在髒亂環境中餓死，南投地院法官判處狠心女主人判拘役50日，併科罰金20萬元，緩刑3年，另要向公庫支付5萬元。（記者陳鳳麗攝）

2020-08-26 10:29:57

［記者陳鳳麗／南投報導］南投縣有吳姓女子養有兩隻法國鬥牛犬，卻在搬家時將毛小孩丟在租屋處，未留糧食與飲水且環境惡劣，管理員聞到惡臭通知房東開門，才知狗已死亡且腐爛生蛆，這名女子，被南投地院法官依違反動保法罪名判處拘役50日，併科罰金20萬，緩刑3年，並向公庫捐5萬元。

這名吳姓女子去年6月20日向呂姓屋主承租某大樓的1間房屋，租約1年，她在屋裡養了兩隻法國鬥牛犬，不知何故9月17日未告知房東下突然搬走，人搬走卻把毛小孩鎖在空屋內，環境髒亂，且未留糧食和飲水給兩隻法國鬥牛犬。

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去年10月中旬大樓其他住戶聞到惡臭味，請管理員協助，大樓管理員也不知吳女搬走，才通知呂姓屋主，11月5日呂姓屋主請家人前去處理，呂姓屋主家人擔心吳女在屋內有不測，會同警察開門入內，才發現吳女早就搬離，而遺棄在屋內的兩隻毛小孩早已死亡，且屍體腐臭生蛆。

南投地院法官在判決書中指出，屋主家人和警方入內，看到屋子裡滿地排泄物，沒有乾淨飲水及食物在房屋內，也未留逃生通道，任令犬隻在髒亂之空間內，因缺水、飢餓終致死亡。

法官也在判決書中強調，現今社會保護動物意識抬頭，尊重愛護生命，使動物免於受不人道之痛苦待遇乃人類的義務，吳女無力照顧應先尋求動保體協助，實在任其極糟環境餓死。

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