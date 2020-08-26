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    首頁　>　社會

    人夜恐慌！南投名間市區大批流浪犬亂竄、追咬 居民又怕又怨

    南投縣名間鄉入夜後，不時可見流浪犬聚集吼叫，影響社區安寧情形。（民眾提供）

    南投縣名間鄉入夜後，不時可見流浪犬聚集吼叫，影響社區安寧情形。（民眾提供）

    2020-08-26 07:23:45

    〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣名間市區最近出現大批流浪犬，且經常在街頭來回嬉戲，入夜後，還會胡亂狂吠，甚至一副「山大王」之勢，只要有人靠近其「地盤」，便可能成其追咬的對象，不但擾人清夢，也危及民眾安全，引發民怨四起。

    南投縣名間鄉流浪犬成群結隊穿梭街頭情形。（民眾提供）

    南投縣名間鄉流浪犬成群結隊穿梭街頭情形。（民眾提供）

    名間鄉１位陳姓婦女向本報投訴表示，俗稱「浪浪」的流浪犬，從8月初成群結隊出現後，害她夜夜失眠，工作及生活作息嚴重受到影響，且向南投縣家畜疾病防治所反映及拜託派員晚上前來協助捕捉，也都未獲正視，更令人氣結不已，難道下班後就不是公僕就不用為民服務?

    南投縣公立動物收容所改建後，犬貓擁有各自獨立空間，不再混養。（記者謝介裕攝）

    南投縣公立動物收容所改建後，犬貓擁有各自獨立空間，不再混養。（記者謝介裕攝）

    南投縣家畜疾病防治所長唐佳永解釋說，並非該所人員怠惰，而是之前也曾順應民意晚上加班在街頭捕捉「浪浪」，惟因視線不佳，流浪犬亂竄，造成交通秩序大亂，還好未衍生車禍，不然後果難料，也顯示夜間不宜從事捕捉流浪犬工作。

    因此，防治所人員已擬定晨間捕捉策略，依民眾反映的南雅社區迄濁水火車站作為重點區域，加上早上「浪浪」剛睡醒肚子可能較餓，相對地警覺及防備心也降低，或許比較容易誘捕入籠，以利該流浪犬擾人問題獲解。

    唐佳永指出，縣內只有1座公立動物收容所，今年完成改建後，犬貓不再混養，但犬隻收容上限為300隻；貓咪則是100隻，平均每天接獲民眾通報犬貓相關案件約10件，其中，追咬人車、影響交通安全、公共衛生或噪音方面，約占總件數6成以上，其餘則是犬貓遭棄養、受困或受傷救援的案件，並強調，一旦棄養寵物事證明確，依動物保護法規定，將可處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，不容飼主輕忽，以免受罰。

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