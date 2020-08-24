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    「浪浪」卡車底雨中哀鳴 眾人撐傘、員警妙點子助脫困

    一隻大型黑色流浪犬為了閃躲UBER計程車，鑽進路旁車底，卻卡住動彈不得。（記者何宗翰翻攝）

    一隻大型黑色流浪犬為了閃躲UBER計程車，鑽進路旁車底，卻卡住動彈不得。（記者何宗翰翻攝）

    2020-08-24 10:41:01

    ［記者何宗翰／台中報導］一隻大型黑色流浪犬日前為了閃躲UBER計程車，鑽進路旁車底，卻卡住動彈不得，不停淒厲哀號，傾盆大雨中仍有許多路人撐著傘想幫忙，有人拿出千斤頂把車稍微抬起來，2名員警向附近商家借用畚箕及拖把，一位用畚箕推動黑狗，一位拿拖把給黑狗咬住，終於合力把狗狗推了出來。

    警四分局春社派出所巡佐陳旭國、警員謝昊哲日前深夜10點多巡邏至南屯區嶺東路與文山六街路段，當時下著傾盆大雨，卻有台UBER計程車停置路中央，還有許多人撐傘圍觀，員警立即上前察看，原來有一隻大型黑色流浪犬被卡在車底，淒厲的哀號聲不斷，呼吸相當急促，看了讓人非常心疼。

    據UBER司機表示，他當時正在找臨停處讓乘客下車，因此行車速度相當緩慢，突然有一隻黑狗往車子衝來，一緊急煞車，黑狗就鑽進車底了；員警認為既然狗狗有傷勢，如果用力去拉恐怕會弄傷牠，由於千斤頂已經頂出一個高度，不如試著讓牠自己出來比較安全，於是向附近商家借用畚箕及拖把，用推又拉把大黑狗推了出來。

    警方通報1999市民專線協請市政府特約獸醫到場，所幸黑狗僅受到輕傷，並無大礙，將黑狗帶回醫治並做妥適安置。

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    一隻大型黑色流浪犬為了閃躲UBER計程車，鑽進路旁車底，卻卡住動彈不得。（記者何宗翰翻攝）

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