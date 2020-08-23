阿里山公路出車禍 女子轎車側翻卡山溝、受傷送醫

嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

2020-08-23 12:54:37

［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣阿里山公路台18線約37公里處今天發生轎車側翻卡在山溝意外，救護人員到場，60歲許姓女子駕駛額頭有撕裂傷，送醫救治中。

嘉義縣消防局今天11點30點接獲報案，台18線阿里山公路37公里處有車禍意外，現場為黑色轎車側翻，卡在溝渠，駕駛許女自行脫困，意識清楚，由番路消防分隊救護人員送醫，意外發生原因由警方調查中。

嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法