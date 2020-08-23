阿里山公路出車禍 女子轎車側翻卡山溝、受傷送醫

為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。
爆
嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）
［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣阿里山公路台18線約37公里處今天發生轎車側翻卡在山溝意外，救護人員到場，60歲許姓女子駕駛額頭有撕裂傷，送醫救治中。
嘉義縣消防局今天11點30點接獲報案，台18線阿里山公路37公里處有車禍意外，現場為黑色轎車側翻，卡在溝渠，駕駛許女自行脫困，意識清楚，由番路消防分隊救護人員送醫，意外發生原因由警方調查中。
不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎
點我下載APP
按我看活動辦法
小貨車載2人凌晨撞機車後「沉睡」 警消連叫近半小時才醒來
深夜違規撞對向來車釀5傷 駕駛稱「忘記怎麼開的」
奇美家電奪最佳信譽雙金獎
中校參加自行車賽車禍癱瘓 訴請國賠600萬被駁回
為錢為小三爭吵？ 夫開車狠撞超市 妻慘死、3歲女昏迷、2傷
2022輕軌利多浮現安坑地王喜迎漲幅
8天前持毒才被逮 2毒蟲外出購毒又被抓
用廣告「投資賺錢術」釣魚 科工程師上鉤遭詐百萬
竹縣消防車穿「反光衣」！即日起換新裝增能見度
39歲男子疑開瓦斯引發氣爆 全身40％二度燒傷
長照中心圖悶死妻受阻潑酸傷4人 莽夫吞強酸重傷不治
世貿台北國際佛事展傳竊案 賊3分鐘得手百萬沉香
熱門推播