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    首頁　>　社會

    阿里山公路出車禍 女子轎車側翻卡山溝、受傷送醫

    嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

    2020-08-23 12:54:37

    ［記者林宜樟／嘉義報導］嘉義縣阿里山公路台18線約37公里處今天發生轎車側翻卡在山溝意外，救護人員到場，60歲許姓女子駕駛額頭有撕裂傷，送醫救治中。

    嘉義縣消防局今天11點30點接獲報案，台18線阿里山公路37公里處有車禍意外，現場為黑色轎車側翻，卡在溝渠，駕駛許女自行脫困，意識清楚，由番路消防分隊救護人員送醫，意外發生原因由警方調查中。

    嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

    嘉義縣台18線37公里處有轎車卡在山溝。（記者林宜樟翻攝）

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