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禁令不夠完整 女玩家從中國買危害螞蟻來台獲不起訴

蕭姓女子從中國淘寶網購買「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」來台，因我國法令未告公禁止獲不起訴處分。（資料照）

蕭姓女子從中國淘寶網購買「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」來台，因我國法令未告公禁止獲不起訴處分。（資料照）

2024/06/05 10:26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕蕭姓女子從中國淘寶網購買「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」來台，在桃園機場被海關扣押，認為她違反防疫法，但檢方發現這兩款螞蟻只有在農委會成果報告中被列為有害生物，但並未公告為有害生物，難以認定違法我國法令，偵結後處分蕭女不起訴。

檢方指出，去年10月10日，住在高雄的蕭姓女子從中國淘寶網購買數隻「東方收割家蟻」、「針毛收割家蟻」共9管，準備在台灣飼養，海關人員查驗時，發現這兩款螞蟻疑似為有害生物，因此依違反植物防疫檢疫法將她送辦。

雄檢偵查時，蕭女辯稱，自己喜歡螞蟻，是螞蟻玩家，她不曉得這兩款螞蟻是違禁品不能輸入來台；檢方發現，收割家蟻分為Pogonomyrmex（鬚蟻屬）和Messor（收割家蟻屬），P屬已被我國公告為有害生物，而M屬的收割家蟻，則只有在農委會成果報告中被列為有害生物，但並未公告為有害生物。

而在農委會成果報告中，也只有提到「有些為了收集種子，可能造成農業危害之收割蟻屬」，難以讓大眾認知收割蟻為有害生物，因此採信蕭女辯詞，認定罪證不足，偵結處分不起訴。

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