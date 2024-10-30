任內釋憲124件 憲法法庭7位大法官明卸任

司法院7位大法官詹森林（左起）、張瓊文、蔡烱燉、許宗力、許志雄、黃瑞明、黃昭元任期31日屆滿，司法院30日舉辦卸任歡送會。（記者塗建榮攝）

2024/10/30 20:24

〔記者張文川／台北報導〕司法院憲法法庭7位大法官將於明（31日）任滿8年卸任，包括司法院長許宗力、副院長蔡烱燉、大法官許志雄、張瓊文、黃瑞明、詹森林及黃昭元，司法院今天下午舉辦卸任歡送會，致贈功績獎章、服務獎章及司法獎章給7位大法官，場面溫馨隆重，為8年任期劃下句點。

歡送會主持人、大法官謝銘洋表示，7位大法官自2016年11月1日就職，8年任內作成73件解釋、憲法訴訟判決51件，共124件，受矚目都包括同志婚姻案、軍公教人員退輔給予案、通姦罪案、黨產條例案、原住民狩獵案、健保資料庫案、販賣一級毒品案、公然侮辱及侮辱公務員案、死刑案、立法院職權行使法案等，判決對人民基本權利保障，及對憲政體制的維護發展，作出重大貢獻，影響深遠。

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謝銘洋指出，許宗力於司法院長任內，完成多項重要司法改革，包括憲法訴訟法、終審大法庭制、懲戒法院、勞動訴訟法、國民法官法，並增加司法總員額、推動司法文書簡化、多元晉用法官等，並大幅增加女性司法首長人數，民調顯示，8年來人民對於司法的信任度提升。

許宗力表示，他以「從人民觀點出發，以人權保障為念」理念推動司法改革，在全院努力下，完成憲法訴訟法、國民法官法、勞動事件法等重要法案，推動行政訴訟堅實第一審、營業秘密保護、被害人保護及訴訟參與等新制，並在終審法院實施大法庭制度，種種改革措施，體現司法體系公開透明和多元參與的精神，希望破除民眾與司法間的隔閡。

許宗力表示，司法院人力受總員額法限制而嚴重短缺，雖然他任內爭取增加總員額1100人，並推行訴訟外紛爭解決機制、簡化裁判書等減輕法官工作負擔的措施，但仍面臨超過負荷極限的艱難挑戰，呼籲各界嚴肅看待司法過勞的問題，持續從制度面、人力面給予司法院更多協助，也期待新任院長能持續推動「金字塔訴訟制度」、改善司法同仁的工作負擔和環境，實現使司法同仁有合理工作負荷的司改願景。

大法官呂太郎、最高法院院長高孟焄、最高行政法院院長吳東都、懲戒法院院長林輝煌、法官學院院長張升星、高等法院院長高金枝等，也分別表達對7位大法官任內貢獻的推崇及感謝，各一、二審法院院長皆到場歡送。

司法院大法官兼院長許宗力（右）任期31日屆滿，今日出席卸任歡送會，部屬獻上鮮花祝福。（記者塗建榮攝）

司法院大法官兼院長許宗力等人任期31日屆滿，今日出席卸任歡送會，與出席貴賓大合影。（記者塗建榮攝）

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