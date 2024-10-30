明天放颱風假 柯文哲延押庭順延到週五開庭

柯文哲延押庭順延到11月1日上午9點半開庭。（資料照）

2024/10/30 20:25

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦京華城弊案，上週五聲請延押前台北市長、民眾黨主席柯文哲，台北地院法官原已排定明（31）日下午2點提訊柯文哲召開延押庭；不過，康芮颱風直撲台灣，台北市政府今晚宣布明天停止上班上課，台北地院決定，明天柯文哲的延押庭順延，改期到後天（11月1日）上午9點半開庭。

北院說，明天的延押庭順延到11月1日上午9點30分開庭；若週五再遇颱風並經台北市政府宣布停班停課，則順延到11月4日（週一）上午9點30分開庭。

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北院昨天即已說明，由於颱風的不確定因素，承審法官原本就已預留庭期，一定會在11月4日柯文哲的押期屆滿之前開庭，並做成裁定。

全案6名在押被告，北院前天到昨天已分別裁定台北市前副市長彭振聲、國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京3人，都延長羈押禁見2個月。

在押被告除了柯文哲、彭振聲、應曉薇、彭振聲4人，還有9月28日被收押禁見的威京集團鼎越開發公司前董事長朱亞虎、柯文哲總統競選總部財務長李文宗。應曉薇的助理吳順民，已於25日獲裁定500萬元具保停押。

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