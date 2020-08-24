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    首頁　>　社會

    三重警洩漏民眾資料給產險業務員 認罪獲緩起訴

    新北地檢署考量謝員無前科，已認罪有悔意，依刑法「故意洩漏國防以外應秘密之文書」罪，予以緩起訴1年，並向公庫支付20萬元。（資料照）

    新北地檢署考量謝員無前科，已認罪有悔意，依刑法「故意洩漏國防以外應秘密之文書」罪，予以緩起訴1年，並向公庫支付20萬元。（資料照）

    2020-08-24 17:13:25

    〔記者王定傳／新北報導〕今年1月，三重警分局檔案室謝姓警員把民眾的個資及車禍相關記錄，洩漏給2名產物保險公司業務員；新北地檢署考量謝員無前科，已認罪有悔意，依刑法「故意洩漏國防以外應秘密之文書」罪，予以緩起訴1年，並向公庫支付20萬元。

    檢方調查，謝員自2007年起陸續於新北市政府警察局新店分局、中和第二分局、海山分局等單位服務，2018年間調動至三重警分局，後來進入檔案室擔任管理人員，負責檔案室文書資料管理、卷宗調閱及公文報表統計等工作。

    檢方調查，謝員在檔案室工作，並無查詢「新北市政府警察局交通大隊交通交通事故e化系統」資料的權限及必要，卻應2名保險業務員要求，多次利用該系統，協助2人取得車禍對造當事人資料及車禍案件事故相關記錄。

    檢方查出，今年1月7日，謝員帶著2人進入檔案室，並登入「道路交通事故e化系統」，查詢三重及蘆洲共7筆交通事故案件，讓2人得以在電腦前抄錄裡面的資料；這其中除了有當事人身分證字號、出生年月日、住址等個資外，還有交通事故訪談筆錄、交通事故調查報告表等。

    檢方考量謝員無前科、已認罪並書立悔過書，深表悔悟，經歷此司法偵查程序，應有所警惕，加上他近5年年終考績尚佳，行為所生危害非鉅，因此予以緩起訴1年，並向公庫支付20萬元及接受3小時法治教育。

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