德國家情報:勿用中國行動支付

德國安全單位警告中國企業的行動支付有個資外洩之虞。圖為中國上海一家商店可使用支付寶。（路透檔案照）

2020-07-18 05:30:00

中諜覬覦 5G網路不安全

〔國際新聞中心／綜合報導〕德國國家安全機構在十五日公布的年度報告中，首度點名5G網路的危險性，理由是5G網路已成為中國間諜活動的攻擊目標；此外，隨著5G網路擴張，該報告也警告避免使用中國app的行動支付服務，以免個資遭中方利用。

支付寶、微信支付 有個資外洩風險

德國內政部聯邦憲法保護局（BfV）在報告中指出，中國人與德國人都能在德國使用中國企業騰訊（微信支付）與阿里巴巴（支付寶）所推出的行動支付系統，但這些中企的數據服務位於中國，中國政府得以存取利用。德國BfV去年就曾建議前往中國的德國人，赴中時最好使用用過即丟的手機與備用的筆記型電腦，返國後立即檢查是否被安裝間諜軟體，或乾脆丟棄不用。

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為招攬中國觀光客，愈來愈多德國商家引進微信支付或支付寶。德國漢堡的數據保護官員卡斯伯（Johannes Caspar）說，支付寶與微信支付等中國的app服務供應商是國營企業，沒有抵擋國家情報單位與安全部門存取其數據的防火牆，因而對隱私構成重大威脅；支付寶與微信支付等外國app在德國必須遵守當地的數據保護規定，但相關審查並未徹底執行。

中國信用體系收集大量數據

中國社會信用體系收集大量數據，透過對個人或企業的行為進行評分來做為獎懲依據，但被西方國家視為中共監控人民與打壓異己的工具。今年是聯邦憲法保護局第一次在年度報告中警告中國行動支付平台的風險。

BfV的報告還說，自中國國家主席習近平二○一二年上台後，北京當局為確保中共一黨專制與科技優勢，日益重視情報單位，德國的中國特工就對歐盟、國際會議以及5G網路、貿易戰等與中國利益直接相關的領域深感興趣。此外，為掌握先進技術，中國為達成「中國製造二○二五」的目標而積極併購德國尖端科技領域的中小企業，也可能有敏感資訊外洩之虞。

德國安全單位警告中國企業的行動支付有個資外洩之虞。圖為尼泊爾首都加德滿都商店街上的微信支付廣告。（法新社檔案照）

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