資安危機！日本至少7600人臉書個資遭駭

日本媒體指出，至少約有7600人的臉書個資被竊取，日本資安專家認為被竊取的帳號有可能會像2016年美國總統選舉一樣被濫用於誘導輿論。（法新社）

2020-08-04 20:49:52

〔即時新聞／綜合報導〕日本媒體今（4）日指出，至少約有7600人的臉書被駭，特別在7月至8月期間，被竊取的帳號激增；日本資安專家認為，被竊取的帳號有可能會像2016年美國總統選舉一樣被濫用於誘導輿論。

據日本媒體《共同社》報導，竊取帳號的集團會偽裝成友人並要求用戶點閱影音連結，用戶點進影音連結後會進入偽裝成日本臉書的登入頁面，要求用戶登入帳號和密碼，藉此竊取用戶的帳號與密碼。

臉書公司並未公布有多少帳號遭竊，但日本資安公司Sola表示，7月底時以特殊方法追蹤假網站，查到經由假網站竊得的帳號已超過1萬名，去除重複部分的帳號後有7630人的帳號遭竊取。

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Sola公司指出，7至8月之間，至少8個釣魚集團涉及竊取用戶資料，駭客似乎是以使用西班牙語為主。遭竊帳號使用的電子郵件信箱多數是NTT Docomo和軟銀的手機用戶，也有日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）、東北大學，以及日本政府機關人員的電子郵件信箱。

資安專家指出，用戶應盡量利用雙重認證方式來保障自己的個資，同時也特別指出，經常在不同社群平台、不同網站使用同樣帳密者，最容易受害。臉書公司也表示未來會進一步致力於應對帳號盜竊等相關問題。

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