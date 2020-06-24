天道盟男子以美女圖誘人投資 詐逾千萬買瑪莎拉蒂犒賞自己

永和警分局一舉破獲詐騙集團9人，其中28歲戴姓男子（中）為天道盟蘆洲分會成員。（記者陳薏云翻攝）

2020-06-24 17:53:34

〔記者陳薏云／台北報導〕28歲天道盟蘆洲分會戴姓男子，利用IG、FB等社群軟體以美女圖吸引被害人注意，加以洗腦有輕鬆投資獲利管道，再與其他成員假扮投顧老師、獲利見證者等方式取得被害人投入資金，初估年初迄今不法所得逾千萬，更買了1台瑪莎拉蒂犒賞自己，警方昨日前往攻堅，一舉逮捕9人，依詐欺罪嫌送辦。

據了解，戴男於蘆洲地區架設多處詐欺機房據點，以正面照片辦假帳號，並不時PO文「推薦一個金融市場，平均兩個月可以賺到人生第一桶金。」待被害者上鉤後，就創立假通話群組，由其他詐騙成員扮演投顧老師、獲利者等方式取得被害人投入資金。

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永和分局上月初與刑事警察局偵查第二大隊第二隊，共同於蘆洲地區查獲投資型詐騙機房，後經深入了解後發現該詐欺機房背後為天道盟蘆洲分會戴男一手掌控，於交保後竟仍猶不知後悔，將機房遷至高級大樓住宅內，並於頂樓處架設多支高畫質監控鏡頭防止警方垂降攻堅。

經持續追查後，報請台灣新北地方檢察署檢察官李宗翰指揮偵辦，經連日埋伏蒐證後，於昨日持搜索票協請保一總隊維安特勤隊強力攻堅，一舉攻破詐欺機房據點，扣得主機、螢幕、硬碟等相關證物，將該犯罪組織使用之瑪莎拉蒂高級跑車、LV名牌包、名錶及鑽戒等不法所得予以扣押。

據了解，戴男月入上百萬，更買了1台瑪莎拉蒂犒賞自己，女友也收藏許多名牌包，現在全被警方扣押，戴男等9名詐團人員依詐欺罪嫌送辦。

警方查扣戴男的瑪莎拉蒂跑車。（記者陳薏云翻攝）

警方查扣多款名牌包。（記者陳薏云翻攝）

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