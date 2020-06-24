為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

天道盟正義會大崙組長許源隆 率眾駕車衝撞大門暴力討債檢肅到案

許源隆等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）

許源隆等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-06-24 16:19:22

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟正義會大崙組長許源隆，混跡桃園市中壢區，從事網路賭博，並吸收少年作為幫眾，從事暴力犯罪，而為催討賭債，不僅指揮幫眾包圍債務人老婆開設的檳榔攤恫嚇，還遙控幫派幹部率領少年成員駕車衝撞其債務人父親的住處大門，行徑囂張，刑事局偵二大隊第三隊據報蒐證，日前將許嫌檢肅到案。

警方調查，28歲許嫌，外號「胖虎」，在桃園中壢地區挾朋樹黨、拉幫結夥，長期經營網路賭博，二年內不法獲利達上億，倘有賭客無法償還債務，許嫌即指揮、操控組內幫眾以持槍恐嚇、潑漆、撒冥紙、砸店等手段，對被害人實施暴力討債。

去年10月間，許嫌經營網路賭博的旗下曾姓代理商，積欠3、400萬元賭債，便動員數名幫眾前往包圍曾男老婆開設的檳榔攤，當場對曾男老婆恐嚇取財30萬，並逼簽200多萬本票，再逼迫交出名下汽車強制開走，事後曾男老婆嚇得跑回娘家躲藏。

另今年3月間，許嫌吸收少年加入該幫派，並利用其減輕或免除刑責的特性，作為第一線執行暴力的人員，自己則隱身於後，遙控幫派幹部率領少年成員駕駛權利車衝撞曾男父親的住家大門，隨即將犯案權利車棄置現場，事後警方追查後，再推由少年扛罪。

警方據報後，查知許嫌除涉嫌暴力討債，追查其金流也發現，已將部分不法利得用來購買公寓後，再改建為分租套房，並由其親友代為管理聯繫承租客，意圖隱匿或掩飾其從事特定犯罪的不法所得，轉為合法收入，逃避刑事追訴。

本週一警方兵分多路查察，逮捕許嫌及王姓等幫眾共17人到案，起獲勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶、幫派匾額、武士刀等大批贓證物，另聲請查扣市價260萬車輛、公寓2座，全案依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌移請桃園地檢察署偵辦，檢方複訊後許嫌遭聲押獲准，其餘幫眾分別以5萬到10萬元交保候傳。

警方查獲勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶、幫派匾額、武士刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查獲勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶、幫派匾額、武士刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
荒謬！暴力討債還逼唱歌 唱不對就「吸蛋蛋」
2018-04-02 12:38

荒謬！暴力討債還逼唱歌 唱不對就「吸蛋蛋」
「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
2017-03-01 12:39

「抓去山上埋掉！」新北黑幫集團被瓦解
南軟人首選 汐止這案熱銷9成

南軟人首選 汐止這案熱銷9成
虎尾警方破天道盟暴力集團 東勢鄉長頒獎
2016-01-12 17:16

虎尾警方破天道盟暴力集團 東勢鄉長頒獎
信號彈灼人討債 無良幫派分子落網
2015-10-19 11:26

信號彈灼人討債 無良幫派分子落網
存基金用科技克服人性

存基金用科技克服人性
社會今日熱門
2020-06-23 16:43

2搜救員獲200萬賞金遭控「割稻尾」 指揮官：晚到豈能怪別人

2020-06-23 16:39

專挑中國「渴愛」富妹 台灣詐團騙財騙色

2020-06-23 16:50

高市環保局一連2天撈到袋屍 差點當垃圾丟掉

2020-06-23 17:04

關廟2學童葬身火窟 南市教育局全力協助後事

yes123徵才補助

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播