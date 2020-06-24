天道盟正義會大崙組長許源隆 率眾駕車衝撞大門暴力討債檢肅到案

許源隆等17人送辦。（記者邱俊福翻攝）

2020-06-24 16:19:22

〔記者邱俊福／台北報導〕天道盟正義會大崙組長許源隆，混跡桃園市中壢區，從事網路賭博，並吸收少年作為幫眾，從事暴力犯罪，而為催討賭債，不僅指揮幫眾包圍債務人老婆開設的檳榔攤恫嚇，還遙控幫派幹部率領少年成員駕車衝撞其債務人父親的住處大門，行徑囂張，刑事局偵二大隊第三隊據報蒐證，日前將許嫌檢肅到案。

警方調查，28歲許嫌，外號「胖虎」，在桃園中壢地區挾朋樹黨、拉幫結夥，長期經營網路賭博，二年內不法獲利達上億，倘有賭客無法償還債務，許嫌即指揮、操控組內幫眾以持槍恐嚇、潑漆、撒冥紙、砸店等手段，對被害人實施暴力討債。

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去年10月間，許嫌經營網路賭博的旗下曾姓代理商，積欠3、400萬元賭債，便動員數名幫眾前往包圍曾男老婆開設的檳榔攤，當場對曾男老婆恐嚇取財30萬，並逼簽200多萬本票，再逼迫交出名下汽車強制開走，事後曾男老婆嚇得跑回娘家躲藏。

另今年3月間，許嫌吸收少年加入該幫派，並利用其減輕或免除刑責的特性，作為第一線執行暴力的人員，自己則隱身於後，遙控幫派幹部率領少年成員駕駛權利車衝撞曾男父親的住家大門，隨即將犯案權利車棄置現場，事後警方追查後，再推由少年扛罪。

警方據報後，查知許嫌除涉嫌暴力討債，追查其金流也發現，已將部分不法利得用來購買公寓後，再改建為分租套房，並由其親友代為管理聯繫承租客，意圖隱匿或掩飾其從事特定犯罪的不法所得，轉為合法收入，逃避刑事追訴。

本週一警方兵分多路查察，逮捕許嫌及王姓等幫眾共17人到案，起獲勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶、幫派匾額、武士刀等大批贓證物，另聲請查扣市價260萬車輛、公寓2座，全案依組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌移請桃園地檢察署偵辦，檢方複訊後許嫌遭聲押獲准，其餘幫眾分別以5萬到10萬元交保候傳。

警方查獲勞力士綠水鬼、沛納海10只名錶、幫派匾額、武士刀等大批贓證物。（記者邱俊福攝）

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