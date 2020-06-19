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「解除分期付款」詐騙猖獗 刑事局公布高風險網購平台

刑事局公布詐騙高風險平台。（刑事局提供）

刑事局公布詐騙高風險平台。（刑事局提供）

2020-06-19 17:31:01

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局預防科統計今年1至5月受理解除分期付款案件，高風險賣場前五名以「讀冊生活」171件居首，其次為「MOMO」161件、「愛上新鮮」142件、「小三美日」125件，最後為「金石堂網路書店」75件，這些民眾皆為接獲假冒該公司的客服電話，以「工作人員操作錯誤，導致升級成VIP會員或設成購買定期（團體）票，要求客戶前往操作ATM解除設定」的詐騙案。

刑事局預防科分析，「解除分期付款」均為被害案件數最高的詐騙手法，此種詐騙手法，通常是歹徒駭入電商或電商委託的系統商資料庫，以竊取消費者姓名、電話、消費資料及付款方式等，然後再以「工作人員操作錯誤，導致訂單變成多筆分期付款、團購或會員價等」為名義，要求民眾前往操作ATM解除設定，並常要求將ATM轉換為「英文」介面，試圖混淆民眾。

為防範此類詐騙手法，刑事局除每日提醒高風險電商加強資安防護，並彙整電商業者因個資外洩仍需負損害賠償責任的判決，促請高風險電商落實資安防護。

刑事局預防科表示，除每週均針對被害件數逾5件的疑似個資外洩電商發函通知，並附上電子商務業者防制詐欺作為自評表、官方網頁明顯處加註反詐騙警語、網頁標明客服專線及客服時間、針對會員發送反詐騙提醒簡訊、延長客服時間至22時等相關作為範例、簡訊範例供參考，更要求賣場業者強化資安防護措施，並於網頁置放反詐騙宣導。

同時，刑事局透過165各宣導管道定期公布高風險賣場，提醒消費者提高警覺，慎防詐騙，同時也將彙整受理案件情資，由專責單位循線追查可疑犯嫌。

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