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首頁　>　社會

被選為高級會員每月扣6000？婦人險被「客服」騙走血汗錢

許姓婦人接獲購物網站客服電話，對依照客服指示前往ATM，大園派出所警員黃有畯、林育民、張家豪獲報前往，接過電話「客服」馬上掛斷，許婦才驚覺真的遇到詐騙集團。（記者鄭淑婷翻攝）

許姓婦人接獲購物網站客服電話，對依照客服指示前往ATM，大園派出所警員黃有畯、林育民、張家豪獲報前往，接過電話「客服」馬上掛斷，許婦才驚覺真的遇到詐騙集團。（記者鄭淑婷翻攝）

2020-06-19 13:05:10

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市大園區47歲許姓婦人，昨晚接獲購物網站客服電話，對方聲稱她被選為高級會員，每月將被扣款6000元，許婦不想被扣款，遂依照客服指示前往ATM，將戶頭內的2萬8000元轉出，又準備存入3萬元，她的姪子苦勸無效向警方報案，大園警分局大園派出所警員黃有畯、林育民、張家豪獲報前往，電話「客服」馬上掛斷，許婦才驚覺真的遇到詐騙集團，還好警方趕到「止血」。

許婦說，之前有在網站上購物，昨晚接到自稱該網站客服人員的電話，說她被選為高級會員，每月將被扣款6000元，隨後又接到自稱銀行客服來電，向她確認扣款訊息，她不想被扣款，才會依指示將帳戶裡的錢轉出。

許婦到ATM先將帳戶內的2萬8000元匯到指定戶頭，隨後又從另一個帳戶領出3萬元，準備進行跨行存款，許婦姪子在旁勸說不成，趕緊向警方報案求助；警方趕抵發現許婦邊講電話邊拿著3萬元要存款，立即上前接過許婦的手機與假客服通話，果然講沒幾句對方馬上掛斷電話，許婦才驚覺真的遇到詐騙集團，還好警方即時到場阻止，才沒讓她越陷越深、損失更多。

警方表示，當下已協助將該詐騙帳戶通報警示，避免錢被「車手」領走，提醒民眾切勿相信來路不明的電話，如有疑問可向165專線或派出所求證。

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