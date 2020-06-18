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男網友受傷要包機來台治療？55歲婦人暈船險遭騙45萬

中正二分局廈門所警員黃宏健成功攔阻詐騙集團向李婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

中正二分局廈門所警員黃宏健成功攔阻詐騙集團向李婦行騙。（記者王冠仁翻攝）

2020-06-18 20:38:59

〔記者王冠仁／台北報導〕55歲李姓婦人在網路上認識一名男網友，男網友告訴李，他因為在以色列受傷，需要轉機來台治療，拜託李幫忙代墊包機來台的費用共1萬5千元美金（約新台幣45萬元）。李不察，跑到銀行要匯錢，幸虧行員發現異狀通報警方，員警趕來及時攔阻，李這才發現自己遇上詐騙集團。

警方說，李姓婦人日前早上11點多，跑到台北市的中國信託銀行大安分行，要辦理臨櫃匯款；李告訴行員，他要匯15000元美金給位在以色列的朋友。行員追問李該名友人的身分、背景，李卻答不出來，行員直覺有異於是通報警方。

中正二分局廈門所警員黃宏健獲報前往，黃員聽行員說明來龍去脈，發現李可能遇上詐騙集團；黃員追問李婦與該名網友認識過程，這才發現男網友每天對李噓寒問暖，以柔情攻勢取得她信任後，忽然聲稱自已在以色列受傷，需要轉機來台就醫，要李婦幫忙代墊包機費用。

黃員拿去過去相關詐騙案例對李婦進行防詐宣導，李婦這才發現自己被詐騙集團盯上。

警方說，近來詐騙集團常透過網路交友，以花言巧語讓被害人卸下心防，再以各種理由要求匯款，許多人匯出大筆款項後才知受騙，若有接到任何可疑不明電話，應先冷靜求證，並可撥打165或110專線查證，以免落入詐騙陷阱。

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