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不動產女掮客介紹買屋設局 找來友人改與買家同名騙走1580萬

警方查扣手機、存摺、作案用衣物等贓證物。（記者邱俊福攝）

警方查扣手機、存摺、作案用衣物等贓證物。（記者邱俊福攝）

2020-06-24 17:20:33

〔記者邱俊福／台北報導〕從事不動產掮客的女子金德儀，今年5月間介紹林姓女子購買北市文山區一間中古屋，為詐取買家存放在履保公司中，比成交價多貸出的上千萬元，找來男子將名字改成跟買家同名，並申報銀行帳戶，隨後向代書、房仲不動產公司聲稱買家、賣家有嫌隙，要求不碰面點交為由，提供給這名冒名買家資料，讓履保公司誤將需退給買家的1580萬元，匯入冒名買家帳戶，遂行詐騙，刑事局偵七大隊第二隊據報日前先後逮捕金等8人送辦。

警方調查，43歲金女，2017年間曾被控向地政士事務所借牌，涉嫌利用人頭進行不動產假交易，以虛增貸款人所得清單、拉高不動產成交價等方式，向彰化銀行大台北地區3間分行詐貸2億多元，遭台北地檢署依違反銀行法等罪起訴。

警方表示，今年3月間，金嫌向受害的林姓女子推薦購買一間北市興隆路四段的中古屋，並找來代書與一家房仲不動產公司進行買賣，後經買、賣雙方議價，以2800萬元成交，買方先交付400萬元為頭期款進入第三方的履保公司。

隨後，買方以該房屋向銀行貸款4000萬元，遠超過成交價，再扣除代書費等雜支20萬元，履保公司必須退款給買方1580萬元。金女為詐取這筆金錢，找來林姓男子前往戶政事務所改跟買家同姓名，並申請銀行帳戶，同時共犯還向代書謊稱買家無法出面且更換電話，隨即由蘇姓女共犯假扮買家跟代書聯繫。

代書不疑有他，要求不出面點交需另填點交確認書，雙方便以傳真方式交付點交確認書等相關文件，當中買家的銀行帳戶遭到竄改成跟買家同姓名共犯的銀行帳戶，最後由周姓男共犯代表買家出面到房仲不動產公司，跟賣家完成點交，房仲不動產公司將點交書傳真給履保公司後，履保公司便將1580萬元匯入跟買家同姓名共犯的銀行帳戶。

金女得手後，立即將詐得的1200萬元轉匯入另個人頭帳戶，另380萬元則派人臨櫃領出花用一空。警方據報經查，先後逮捕金女，以及假扮買方、提供人頭帳戶、填寫假資料及取款車手等共8人，並及時查扣還在人頭帳戶中的1200萬元，目前警方依詐欺等罪嫌移送檢方偵辦，金姓主嫌等4人遭羈押禁見，其餘共犯則5萬到10萬元交保候傳。

金德儀等8人送辦。（記者邱俊福翻攝）

金德儀等8人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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