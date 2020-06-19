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「血崩哥」再出江湖行騙 這次藉口小孩生病借錢後消失

陳姓「血崩哥」涉嫌詐騙商家。（記者劉慶侯翻攝）

陳姓「血崩哥」涉嫌詐騙商家。（記者劉慶侯翻攝）

2020-06-19 18:53:27

〔記者劉慶侯／台北報導〕49歲陳姓男子，去年間先假意和小攤販或店家親近，再佯稱「太太血崩」詐騙，結果被查出而登上新聞版面。日前陳男又再度出現在台北市萬華的一家鹽酥雞店，不過此次是藉口妻子出差將金融卡拿走，小朋友生病沒錢看醫生，向店家借走1千元後消失無蹤，警方現追查這名被暱稱為「血崩哥」的犯嫌中。

警方表示，陳姓男子在2019年前後，涉嫌多次向攤販或商店佯稱「懷孕太太跌倒血崩」，聲淚俱下的借錢，雖然金額不多，但仍被查出詐騙行為，因為他屢用「太太血崩」的藉口，因此獲得血崩哥」的諢號，他去年遭法院判刑4個月，因未入監服刑遭發布詐欺通緝。

警方調查，陳男是近月來經常前往萬華區一家鹽酥雞店買東西，且穿著一身襯衫、西裝褲，自稱是「鴻海工程師」，妻子則是在學校擔任老師，藉由聊天拉近關係，讓店家卸下心防。

警方表示，陳男16日晚上8時許再度上門光顧，買完鹽酥雞後便離開，但1小時後又再度前往，語氣急迫的向店家表示，「小孩子生病不舒服，妻子出差又把提款卡拿走」，向店家商借1千3百元，店家考量認識，便把攤位上僅剩的1千元交給對方。

由於陳男當時和店家約定當日晚12點前會來還錢，但此後音訊全無，店家上網才發現許多網友都被對方詐騙過，氣得向萬華分局康定路派出所報案，警方也鎖定這名血崩哥追查中。

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